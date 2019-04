Londýn/Washington - Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange, který se od roku 2012 skrýval na velvyslanectví Ekvádoru v Londýně, byl dnes z ambasády vyveden a zatčen. Policie ho zadržela na základě žádosti o vydání do Spojených států a porušení podmínek kauce v souvislosti s údajným znásilněním ve Švédsku. Londýnský soud ho poté shledal vinným z porušení podmínek kauce a do dalšího stání u soudu vyšší instance 2. května mu uložil vazbu. Americké ministerstvo spravedlnosti dnes Assange obvinilo ze spiknutí za účelem získání tajných informací z vládních počítačů. Hrozí mu pět let vězení.

V Británii může podle agentur Assange dostat maximálně 12 měsíců. Kdy by měl padnout rozsudek, není jasné. Květnové slyšení se podle deníku The Guardian týká žádosti o vydání do USA.

Soudce magistrátního soudu Michael Snow dnes prohlásil, že Assange se "chová jako narcista, který nevidí víc než vlastní sobecký zájem". Argumenty jeho právníků, že se v Británii nemůže dočkat spravedlivého procesu, označil za směšné.

Assange se uchýlil na ekvádorské velvyslanectví v Londýně, aby se vyhnul vydání do Švédska, které ho chce vyslechnout kvůli obvinění ze znásilnění z roku 2010. Assange vinu odmítá a Švédsko v roce 2017 případ odložilo. Stále mu ale hrozí postih za to, že se vyhýbal soudu. Švédská prokuratura uvedla, že Assangeovo zatčení musí nejprve vyhodnotit.

Americká prokuratura tvrdí, že někdejší specialista americké vojenské tajné služby Bradley Manning (nyní po změně pohlaví a jména Chelsea Manningová) v roce 2010 poskytl Assangeovi část hesla pro přístup k počítačům ministerstva obrany. Manning serveru WikiLeaks předal 470.000 bojových hlášení z irácké a afghánské války.

Náměstek britského ministra zahraničí Alan Duncan uvedl, že se zástupci USA o případném vydání nemluvil, napsala agentura Reuters. Soudce dal Washingtonu čas do 12. června na dodání podkladů k případnému vydání.

Assange dnes z budovy velvyslanectví Ekvádoru doslova vynesli. Na videu, které zveřejnila mimo jiné televize CNN, je vidět, jak se Australan s bílými vlasy a bílým plnovousem obklopený muži v civilu brání odchodu z budovy. "Podívejte, kolik lidí ho vleče, evidentně nejde dobrovolně," reagovala reportérka CNN. Podle záběrů na sociálních sítích Assange mezi dveřmi ambasády křičel: "Británie musí protestovat, vy můžete protestovat!"

Na ambasádě Ekvádoru měl azyl díky bývalému levicovému prezidentovi této jihoamerické země Rafaelu Correaovi. Nyní azyl Assangeovi odňal současný ekvádorský prezident Lenín Moreno.

Skutečnost, že Ekvádor azyl odebral, server WikiLeaks, který se zaměřuje na zveřejňování tajných vládních dokumentů a dalších citlivých dat, považuje za porušení mezinárodního práva. Assangeova advokátka uvedla, že zatčení jejího klienta je "nebezpečným precedentem" pro novináře. Ruské ministerstvo zahraničí vydání a zatčení Assange označilo za útok proti svobodě slova a právům novinářů. Naopak britská premiérka Theresa Mayová zatčení uvítala. Ukazuje to podle ní, že v Británii jsou si před zákonem všichni rovni.