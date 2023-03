Zakladatel wagnerovců chce rozšířit řady žoldnéřů o 30.000 mužů

Moskva - Ruská žoldnéřská Wagnerova (v ruském přepisu Vagnerova) skupina do svých řad denně naverbuje 500 až 800 lidí, uvedl na sociální síti telegram zakladatel organizace Jevgenij Prigožin. Do půlky května by n chtěl rekrutovat asi 30.000 bojovníků. Příslušníci Wagnerovy skupiny jsou nasazeni v první linii několikaměsíční bitvy o východoukrajinské město Bachmut.

Zakladatel wagnerovců dnes tvrdí, že zatímco dříve se k žoldnéřům přidávali i fyzicky méně zdatní lidé, v současnosti jsou všichni v dobré fyzické kondici. Wagnerova skupina ve velkém do války na Ukrajině verbovala vězně výměnou za prominutí jejich trestu.

Minulý týden Prigožin oznámil otevření 58 náborových středisek ve 42 ruských městech. Většina z těchto center se podle agentury Reuters nachází v posilovnách a v klubech bojových umění.

Zakladatel wagnerovců dříve přiznal, že mnoho bojovníků jeho organizace přišlo v oblasti Bachmutu o život. Bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby Prigožina obvinil, že naverbované trestance používá jako "náplň do mlýnku na maso". USA v lednu odhadli počet wagnerovců bojujících na Ukrajině na 50.000. Asi 40.000 z nich podle Washingtonu přitom tvořili trestanci.