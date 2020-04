Zakladatel Twitteru slíbil miliardu dolarů na boj s koronavirem

San Francisco - Zakladatel a šéf americké internetové společnosti Twitter Jack Dorsey slíbil, že poskytne na boj proti koronaviru miliardu dolarů (zhruba 25 miliard Kč). To představuje více než čtvrtinu jeho celkového majetku. Dorsey o tom informoval na svém twitterovém účtu. Slíbenou částku vloží do svého charitativního fondu Start Small, a to ve formě akcií společnosti Square, kterou rovněž založil a kterou i řídí.

"Doufám, že to inspiruje ostatní k tomu, aby udělali něco podobného," uvedl třiačtyřicetiletý Dorsey. Neposkytl nicméně žádné podrobnější informace o tom, na jaké účely budou peníze v rámci boje proti koronaviru použity.

Ve Spojených státech nyní panuje nedostatek plicních ventilátorů a ochranných pomůcek a řada lidí se kvůli koronaviru dostala do ekonomických problémů, upozorňuje v této souvislosti server BBC.

Twitter je bezplatnou službou, jejímž prostřednictvím uživatelé mohou sdělovat krátké vzkazy. Square nabízí zpracování plateb přes mobilní zařízení.

Peníze na boj s koronavirem a jeho důsledky se rozhodli věnovat i další miliardáři z technologického průmyslu. Zakladatel společnosti Facebook Mark Zuckerberg například slíbil 30 milionů dolarů, a to z velké části na vývoj léčby. Šéf Amazonu Jeff Bezos daroval 100 milionů dolarů potravinovým bankám ve Spojených státech, aby pomohl lidem, kteří se v době koronavirové krize potýkají s nedostatkem jídla.