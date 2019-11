Zakladatel oceněné firmy Topvet: Lidé jsou důležitější než čísla

Kuřim - Z malé rodinné firmy o čtyřech zaměstnancích vybudoval podnik s 50 zaměstnanci, který letos nejspíš překročí svým obratem 100 milionů korun. Jiří Pantůček je původním vzděláním veterinář a jeho firma pod značkou Topvet vyrábí přírodní kosmetiku, doplňky stravy i přípravky pro veterinární péči. Letos získala druhé místo a cenu veřejnosti v soutěži Rodinná firma roku.

"Měl jsem štěstí, to je hrozně důležitá součást úspěchu," říká osmačtyřicetiletý podnikatel, který teprve letos převedl své podnikání ze živnostenského listu na společnost s ručením omezeným. "Usnadní to v budoucnu převod firmy na děti," konstatoval. Naznačil tak, že firma Green idea, jak se nově vzniklá společnost jmenuje, by mohla rodinnou firmou zůstat i v další generaci.

Ve firmě pracují oba jeho rodiče, sestra, bratranci a při studiu i obě dospělé dcery a na brigády chodí i čtrnáctiletý syn. "Na rodinné firmě mám rád to klima, které hodně udržuje moje maminka. V novém sídle jsme se navíc snažili vybudovat prostředí, kde by lidé mohli trávit i svůj volný čas. Je tu hřiště na plážový volejbal, koupací jezírko i prostor na grilování. Kolegové tady mohou pořádat večírky," řekl Pantůček.

Do nové budovy postavené na zelené louce na okraji Kuřimi na Brněnsku se Topvet přestěhoval před dvěma lety. Původně firma sídlila v nedaleké České. Místo pro nové sídlo hledal Pantůček tak, aby měli jeho zaměstnanci snadné dojíždění. "Všichni tady táhneme za jeden provaz. Kdyby firma narostla tak, že bych všechny kolegy neznal jménem a nevěděl něco o jejich životním příběhu, přestalo by to pro mě být zajímavé. Lidé přece nejsou jen čísla ve výkazu," říká zakladatel firmy.

Začátky podnikání, když převzal firmu po své babičce a strýci, ale nebyly snadné. První dva roky byla firma ve ztrátě. Stavebním kamenem podnikání byla kvalita výrobků, masážních gelů, luxusních olejů a bylinných tinktur. Topvet také neměl žádné obchodní oddělení, které by odbyt zajišťovalo.

"Změnil to moment, kdy se nám ozval náš současný partner ze Švýcarska, pro kterého jsme začali vyrábět. Najednou se nám ztrojnásobil obrat, mohli jsme pořídit automatickou linku, přijmout obchodní zástupce," řekl Pantůček.

Topvet vyrábí kosmetické přípravky i doplňky stravy pro 60 firem včetně privátních značek. V obratu sice tvoří 70 procent stále výrobky se značkou Topvet, ale v počtu kusů je výroba vlastních produktů a těch pro jiné firmy přibližně půl na půl.

Z původních 200 receptur, které vznikaly ve firmě ještě pod vedením jeho babičky, vzrostl počet druhů výrobků na 700, pro jiné značky vyrábí firma 500 receptur.

"Prvních dvanáct let jsem všechny receptury vymýšlel sám, hodně mě zajímaly kombinace bylinek. Chemie mě sice od základní školy hodně bavila, ale přece jen mám ve znalostech limity. To se ukázalo, když jsem v jedné receptuře udělal technologickou hloupost. Ale fungovalo to a díky této chybě naši recepturu není nikdo schopen okopírovat. Takový postup by prostě profíka nenapadl," řekl s úsměvem Pantůček, který už nové výrobky přenechává vývojovému oddělení.

Ocenění Rodinná firma roku si velmi považuje. Po jeho získání prý viděl, jak vzrostla hrdost kolegů na to, kde pracují.