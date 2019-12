Zakladatel českého pivovaru v Londýně se dopadů brexitu nebojí

Londýn - Nápad uvařit si vlastní pivo Petr Skoček dostal, když před pár lety odcházel z londýnské hospody, jejíž zlatavý mok mu vůbec nechutnal a navíc byl příliš drahý. Jeho první pivní pokusy příliš úspěšné nebyly, dnes ale 34letý Skoček spolu s několika dalšími Čechy i Brity provozuje v Londýně vlastní pivovar, který každý měsíc uvaří 40.000 litrů piva. Dopadů odchodu Británie z Evropské unie na své podnikání se Skoček nebojí. V rozhovoru, který poskytl ČTK před čtvrtečními parlamentními volbami, dokonce řekl, že pivovaru brexit může přinést určité výhody.

"Británie je nejlepší místo pro byznys," říká Skoček, který kdysi v zemi za Lamanšským kanálem začínal jako popelář. Nyní pracuje na plný úvazek jako hlavní sládek českého minipivovaru, který založil společně se Zdeňkem Kudrem. Pivovar, který se musel loni přestěhovat do větších prostor, nyní pravidelně dodává piva jako Victoria, Amos, Raven či Sparta do dvou desítek londýnských hospod. Letos pivovar Bohem Brewery získal ocenění pro nejlepší nový pivovar v Británii.

Chystaný odchod Británie z Evropské unie Skoček vnímá z pohledu člověka s podnikavým duchem, který nechtěl od britských úřadů nikdy nic zadarmo. "Možná se Británie aspoň vyčistí od lidí, kteří sem přišli jen pro sociální dávky," říká sládek. Dopadů na vlastní podnikání se neobává. Pivovar sice nakupuje ze zahraničí, především z Česka, jsou to ale hlavně základní suroviny pro výrobu piva, jako je chmel či slad. Hotové pivo Bohem Brewery nedováží, a tak se vyšších cel, které by mohla Británie po brexitu uvalit na alkohol, příliš neobává. Kdyby po odchodu z EU zdražilo kvůli clům pivo dovážené z Česka, mohla by to být podle Skočka pro český pivovar v Londýně naopak konkurenční výhoda.

Sám Skoček, kterému se před časem narodil první potomek, se s manželkou příští rok chystá vrátit zpět do Česka. Plánovaný brexit v jeho rozhodování ale žádnou roli nehrál. Ačkoli považuje Londýn za ráj pro lidi s podnikavým duchem, život v britské metropoli podle něj není lehký. Kromě dopravy či kriminality sládkovi vadí i stav místního zdravotnictví, které je podle něj na mnohem horší úrovni než to české. Stav veřejného zdravotnictví se ostatně - vedle brexitu - stal jedním z hlavních témat vrcholící předvolební kampaně.

Práce v londýnském pivovaru, který spolu s kolegy vybudoval, se ale Skoček vzdát nehodlá. Část práce chce do budoucna vyřizovat na dálku a do Británie hodlá aspoň jednou měsíčně jezdit. Komplikací, které by mohly při cestách do Británie po brexitu nastat, se neobává. "Británie ani teď není v Schengenu," připomíná s odkazem na prostor volného pohybu bez hraničních kontrol. "Když je byznys dobře nastavený, tak to musí fungovat," dodává.

Skoček přiznává, že na brexit mají společníci pivovaru různé názory a totéž platí o hostech hospody Bohem Tap Room v severní části Londýna, kde se piva z českého minipivovaru čepují. V posledním roce přitom zní podle Skočka debaty o politické situaci nad českým ležákem stále častěji.