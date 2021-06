Zakladatel Amazonu Bezos se chystá do vesmíru v lodi své firmy Blue Origin

Washington - Až společnost Blue Origin příští měsíc vypraví svůj první let do vesmíru s posádkou, chce u toho být i její majitel Jeff Bezos. Zakladatel technologického giganta Amazon a jeden z nejbohatších mužů planety dnes oznámil, že hodlá let absolvovat společně se svým bratrem Markem. Do kosmu je doprovodí vítěz probíhající aukce.

Přelomový let rakety s názvem New Shepard je naplánován na 20. července, přičemž loď odstartuje z pouště na západě Texasu. Podle agentury Reuters půjde o další milník na cestě k nové éře soukromých cest do vesmíru.

"O cestě do vesmíru sním od věku pěti let. Dvacátého července tuhle cestu podstoupím se svým bratrem. To nejskvělejší dobrodružství, s mým nejlepším kamarádem," napsal dnes Bezos na svém instagramovém účtu.

Do dražby o další místo na prvním plnohodnotném letu New Shepard se už podle Blue Origin zapojilo přes 5000 lidí z více než 100 zemí světa. Nejdříve mohli zájemci dva týdny předkládat nabídky s tím, že částky nebudou zveřejňované, v probíhající druhé fázi aukce je zatím nejvyšší nabídnutou částkou 2,8 milionu dolarů (skoro 60 milionů Kč). Soutěž má vyvrcholit v sobotu klasickou "aukcí naživo".

"Částka odpovídající vítězné nabídce bude darována nadaci Blue Origin - Club for the Future - jejímž posláním je inspirovat budoucí generace ke kariéře v přírodovědných a technických oborech a k tomu, aby pomohly vymyslet budoucnost života ve vesmíru," uvádí Blue Origin.

Nadcházející let Bezosovy společnosti s lidskou posádkou podle televize ABC News potrvá asi půl hodiny. Půjde o takzvanou suborbitální misi, při níž se loď dostane "na okraj vesmíru". Tam si budou moci pasažéři chvíli užívat výhled a stav beztíže, než se jejich modul vrátí zpět na Zemi.