Zakládající člen Pink Floyd Nick Mason opět vystoupí v Praze

Praha - Zakládající člen skupiny Pink Floyd bubeník Nick Mason a jeho Saucerful of Secrets se vrátí 27. května příštího roku do Prahy. Po světovém turné, jehož součástí bylo i letošní pražské vystoupení, kapela připravila na rok 2020 další koncertní šňůru. Začne 29. dubna ve Velké Británii, v Praze vystoupí ve Foru Karlín. ČTK o tom za pořadatele informoval Pavel Turner.

Kapela si pro nadcházející turné připravila nový program, který bude ale stále založen na raných písních Pink Floyd. "Letošní vystoupení v pražské Lucerně se vydařilo a kapela si ho spolu s návštěvníky koncertu náramně užila. Hned po koncertu jsme se s managementem dohodli, že se k nám brzy vrátí. Původně jsme mysleli, že budou chtít opět hrát v Lucerně, ale vzhledem k technice a vybavení, které si přivezou, jsme zvolili další osvědčené místo - Forum Karlín," uvedla za pořadatele 10:15 Entertainment Milena Palečková.

Rockovou formaci Saucerful of Secrets založil bubeník Mason v roce 2018 s kytaristou Lee Harrisem. Mason o projektu říká, že si chtěli připomenout období a atmosféru doprovázející první alba a koncerty Pink Floyd. Oba hudebníky doplňují kytarista Gary Kemp ze skupiny Spandau Ballet, dlouholetý spolupracovník Pink Floyd baskytarista Guy Pratt a klávesista Dom Beken.

Mason v Pink Floyd působí nepřetržitě od jejího založení v roce 1964. Proti ostatním členům Pink Floyd hrál na jiné než své obvyklé nástroje (bicí a perkuse) jen výjimečně. Pouze ve své vlastní kompozici The Grand Vizier's Garden Party z alba Ummagumma využil klávesy, kytaru a baskytaru. Druhou výjimkou byla živá představení alba The Wall, kde v poslední skladbě Outside the Wall hrál s ostatními členy na akustickou kytaru.

V 80. letech vydal dvě alba. Na Nick Mason's Fictitious Sports z roku 1981 se podílel pouze jako bubeník, celé album je autorským dílem Carly Bleyové a Mason ho zaštítil svým jménem. Na Profiles z roku 1985 se již podílel i autorsky společně s kytaristou Rickem Fennem. Na Nový rok 2019 obdržel za svoji hudební činnost Řád britského impéria v hodnosti komandéra.