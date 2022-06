Zakazovat po invazi všechny ruské umělce je hloupost, řekla členka Pussy Riot

Londýn - Rozhodnutí mnoha západních kulturních institucí zakázat po invazi Moskvy na Ukrajinu produkci všech ruských umělců je hloupost, smysl by naopak mělo úplné zastavení dovozu ruských surovin. Britským médiím to řekla ruská opoziční aktivistka Marija Aljochinová z punkové a feministické skupiny Pussy Riot. Podle ní by Rusko válku na Ukrajině nezačalo, kdyby Západ už v roce 2014 po anexi Krymu Moskvu citelněji potrestal.

Aljochinová reagovala na plošné zákazy pro ruské umělce, které v posledních měsících uplatnila řada divadel, koncertních síní, ale i univerzit, napsal deník The Guardian. Například filharmonie v Cardiffu vyřadila z repertoáru díla Petra Iljiče Čajkovského, londýnská Královská opera zrušila pozvání pro balet moskevského Velkého divadla a streamovací platforma Netflix pozastavila práce na adaptaci románu Anna Kareninová.

"Myslím, že je to prostě hloupé. Čajkovskij se invaze na Ukrajinu neúčastnil. Nemá smysl zakazovat Čajkovského, smysl by mělo zakázat všechen ruský plyn a ropu," řekla Aljochinová, která bude na podzim se svou kapelou Riot Days hrát v Gulbenkianově centru umění v Canterbury. "Deset let jsme Západu říkali, jak nebezpečné je mít diktaturu v největší zemi, která má jaderné zbraně, armádu a imperiální ambice, ale obchodní zájmy byly silnější," dodala.

Aljochinová, která z Ruska odjela a žije v exilu, také zdůraznila, že umělci a aktivisté v Rusku teď zažívají "temné časy" a že jejich perzekuce dosáhla dosud nevídaných rozměrů.