Zákazníci Moseru si mohou navrhnout online vlastní křišťálový výrobek

Karlovy Vary - Karlovarská sklárna Moser dnes představila nový online konfigurátor, jehož prostřednictvím si mohou zájemci navrhnout křišťálový výrobek podle svých představ. Zákazník může vybírat z nabídky různých druhů výrobků, barev i dekorů, na výběr budou například i dosud nepoužité rytiny od zakladatele sklárny Ludwiga Mosera. Každé křišťálové dílo bude navíc jedinečné, řekla dnes ČTK marketingová ředitelka společnosti Moser Martina Jirásková.

"Zakázková výroba vlastně patří k Moseru od jeho vzniku, již přes 164 let. My jsme neudělali nic nového, jenom jsme ji posunuli do online prostředí a zpřístupnili široké veřejnosti," řekla Jirásková. Už v minulosti vyráběla tradiční česká sklárna na zakázku skleněné výrobky například pro královské rodiny či významné politické osobnosti.

S novým konfigurátorem MyMoser přišla sklárna 11 měsíců od spuštění webu a e-shopu. Určen je zejména pro jednotlivce, kteří si chtějí vyrobit vlastní křišťálový výrobek. Nabízí třeba rytiny sakur, ryb, peří i moserovské barvy inspirované drahými kameny. V nabídce je i váza Diva, která je tradičním dílem karlovarské sklárny. Ceny těchto výrobků se pohybují v řádech několika desítek tisíc korun.

Při tvorbě křišťálového díla se mohou zájemci inspirovat i motivy od českých výtvarníků. Na křišťál je možné přenést obrazy autora dětských knih Petra Síse, a to holubici nebo kočičí siluety, nebo motiv fénixe od ilustrátorky Marie Makeevy.

Firma pokračuje v tradici exkluzivní manufaktury Moser, kterou v roce 1857 založil v Karlových Varech rytec a obchodník Ludwig Moser. Dnes patří mezi přední české exportéry a celosvětově reprezentuje českou sklářskou tradici. Moser je členem společenství Comité Colbert, které si klade za cíl udržet a rozvíjet tradiční rukodělnou výrobu luxusních výrobků.