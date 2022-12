Zákazníci keramičky ze Zdib mají zájem o sochy do zahrad i praktické kousky

Zdiby (u Prahy) - K umělecké keramičce Karolíně Bathory se nejčastěji vracejí zákazníci, kteří nakupují on-line a vybírají sochy do zahrad. V předvánoční sezoně lidé kupovali i užitnou keramiku zdobenou zvířecími motivy. Na předvánočních trzích, kde představovala svou tvorbu, byla podle ní dobrá nálada i navzdory tomu, že lidé více zvažovali, kolik mohou utratit. I na výrobu keramiky dopadlo zdražování energií a materiálů, řekla ČTK Bathory. Svou keramickou dílnu má ve Zdibech u Prahy. Při tvorbě využívá takzvaný raku výpal, kdy se žhavá keramika pomocí kleští vyndá do organických materiálů, třeba do pilin, listí nebo trávy. Ty vyhoří a způsobí unikátní barevnost.

Bathory vyrábí specifickou zvířecí keramiku, kde není spektrum kupujících tak široké, ale když se někdo do jejích děl zamiluje, tak se posléze často vrací. "Dokonce jsou i stálí zákazníci, kteří se vrací každý rok na stejný trh pro další sochu anebo pro další lucerničku. Nejčastěji se však vrací zákazníci nakupující on-line, kteří si vybírají sochy do zahrad," uvedla keramička. Lidé jí i často posílají fotky svých zahrad nebo vyprávějí, jak keramiku používají.

Svou dílnu pojmenovala po kočičí bohyni Bastet, kočky často modeluje. Její sochy mohou zdobit nejen interiéry, ale i zahrady. Kočky má ráda od dětství, kdy se za nimi batolila a doufala, že se jí podaří aspoň na chvíli se rukou zabořit do hustého kožíšku. "Po čase mi imponovala jejich nezávislost, magičnost a krása. Ráda modeluji podle naší kočky, vždycky si lehne v nějaké jiné pozici, a tak je moje práce neustálé studium kočičí roztomilosti. Při modelaci se snažím, aby kočky působily pohodově a trochu magicky zároveň, k tomu využívám například časté modré dekorování, zavřená víčka a spící pozice," řekla Bathory.

Nejvíce se věnuje modelaci z volné ruky, ale často ji kombinuje s točením na hrnčířském kruhu. Vznikají tak originály, například zvířecí pítka anebo svítilny. Tácy a tácky vyrábí z plátů, ale i tuto techniku kombinuje s modelací, aby si její keramika zachovala svou tvář.

Bathory má za sebou zahraniční stáže. V Irsku pracovala ve dvou dílnách. V prvním případě u Toma Calleryho, kde se setkala s precizní prací a podle ní zdravou vyvážeností uměleckých ambicí s prodejností keramiky. V jeho dílně se naučila techniku raku výpalu a také se tam důkladně seznámila s výrobou z plátů. "Naopak u Grainne MacLoughlin se pracovalo na hrnčířském kruhu a velmi se dbalo na dekorativnost keramiky důkladným zdobením. Více mi seděl přístup Toma, který byl divočejší, protože také ráda experimentuji. Zároveň mě Tom více nutil přemýšlet nejen o dekorativnosti mé keramiky, ale také o její prodejnosti," popsala Bathory.

Prodej výrobků na trzích ovlivnila v předchozích letech pandemie, letošní sezonu označila Bathory jako jízdu na horské dráze, kdy se někde dařilo, jinde vůbec. "Beru jako zázrak, že mohu dělat práci, která mi dává smysl a přináší mi radost a zároveň ji někdo ocení a těší se z mé keramiky doma. Určitě to bylo lepší než loni, kdy se trhy vládním opatřením zrušily na poslední chvíli těsně před Vánoci a všichni se snažili prodat své výrobky on-line. Vznikl tak hrozný chaos a nenakupovalo se vlastně nikde," řekla Bathory.

Na trzích byla podle ní letos největší poptávka po mýdlenkách, táckách na čajové svíčky a pítkách se zvířátky. "Často se prodávaly lucerničky, které dělají světelné efekty. Mohu tak potvrdit, že zákazníci ocenili praktické kousky, které byly díky zvířátkům zároveň i roztomilé. Jsem tomu ráda, protože kombinovaná technika výroby mě baví a vystihuje mou keramiku nejvíce. K nejprodávanějším motivům patří určitě liška a směle jí konkurují velryby," dodala keramička.

Náklady na výrobu podle ní stoupají velmi rychle, nejvýrazněji na cenách energií, ale také na cenách materiálů, především glazur. Proto bylo nutné zdražení zhruba o deset procent, především u velkých věcí, které zabírají hodně místa v peci. Materiály mívá nakoupené na delší dobu dopředu, proto nebylo nutné skokové zdražení, ale předpokládá, že se ceny její keramiky budou lehce zvyšovat i v příštím roce. S nadsázkou tak svým zákazníkům říká, aby s koupí neotáleli, protože materiály už levnější nebudou.