Zakázka k dálničním známkám se neruší, Babiš chce jednat s e-shopy

Praha - Zakázka na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky za 401 milionů korun se rušit nebude. Uvedl to dnes ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO), který se dopoledne vyjáfřil pro zrušení zakázky. Způsob přidělení a cenu zakázky kritizuje opozice. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) si za zakázkou stojí, představí ji na pondělním jednání vlády. Kremlík uvedl, že spolu s fondem bude hledat cesty pro její zlevnění. Babiš se chce setkat se zástupci velkých e-shopů.

Systém elektronických vinět má začít fungovat od příštího roku, nahradí dosavadní papírové kupony. Podle Kremlíka by oproti původní ceně mohl zlevnit co možná největším otevřením částí, které jsou v současnosti nastavené jako utajené. Právě režim utajení totiž zakázku, kterou bez veřejné soutěže získala společnost Asseco Central Europe, prodražoval.

Důvody utajení na schůzce Babišovi popsali Kremlík spolu se šéfem fondu dopravy Zbyňkem Hořelicou. Podle šéfa fondu byl tento postup zvolen kvůli požadavkům zpravodajských a bezpečnostních služeb. Jejich cílem je patrně zamezit tomu, aby se informace o jejich vozidlech osvobozených od placení za dálnice objevily v registru systému. Ministr ani Hořelica ale nechtěli před podrobnou analýzou odhadovat, o kolik by zakázka mohla zlevnit.

O přidělení zakázky na vybudování a čtyřletý provoz systému a e-shopu pro elektronické dálniční známky firmě Asseco Central Europe informoval SFDI v úterý. Zakázka byla vedena v utajovaném režimu a nebyla pro ni vyhlášena klasická veřejná soutěž. Dnes fond na tiskové konferenci uvedl, že si za zakázkou stojí a její organizace byla v pořádku. V pondělí představí materiály o ní vládě. Průměrné roční náklady by se v příštích deseti letech měly pohybovat kolem 205 milionů korun, přibližně o 120 milionů méně než nyní.

Opoziční poslanci cenu i způsob výběru dodavatele kritizují. Kremlík manažersky selhal a měl by ve funkci skončit, uvedl dnes místopředseda TOP 09 Jan Jakob. Upozornil na to, že sousední Slovensko podobný systém stál zhruba 75 milionů Kč. Ministerstvo dopravy naproti tomu výběr hájí, postup podle úřadu odpovídal zákonu a cena zahrnuje celý IT systém. Systém elektronických vinět má začít fungovat od příštího roku, nahradí dosavadní papírové kupony.

Babiš dopoledne před schůzkou s Kremlíkem uvedl, že se mu zakázka "hrubě nelíbí". "Myslím, že to bylo tak zorganizované a vypsané, že by to mělo být zrušeno," uvedl. Podle premiéra je absurdní, že vláda řeší "haléřové záležitosti", a podobnou zakázku nikoli. Někdo si měl pohlídat, aby to fungovalo, doplnil.

Po schůzce Babiš ohlásil, že se plánuje setkat se zástupci velkých internetových obchodů. "Je to příliš. 400 milionů (korun), to je, jako kdyby na tom pracovalo 400 ajťáků celý rok. Celá Alza má 200 ajťáků, a to jsme mnohem větší než jeden registr dálničních známek. Ten projekt by měl stát zlomek," řekl serveru Novinky.cz Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva provozovatele největšího českého e-shopu Alza.cz.

Zakázka nevzbuzuje důvěru ani u koaliční ČSSD, řekl dnes novinářům její první místopředseda Roman Onderka. "Nedokážu si představit, co bylo za 400 milionů pořízeno," uvedl. Podobná zakázka by se podle něj vždy měla projednávat na vládě. "Záležitosti, které se dotýkají částek ve stamilionech a jsou dlouhodobé, by se měly projednávat minimálně formou informace na zasedání vlády," dodal Onderka.

Projekt Hlídač státu, který kontroluje státní zakázky a smlouvy, na svých stránkách uvedl, že zakázka má pět vážných právních problémů. O zakázce podle něj nebyla informována vláda, byl porušen zákon o zadávání veřejných zakázek a pochybnosti vzbuzuje i výběr oslovených dodavatelů. Dále podle Hlídače státu zveřejnění smlouvy v registru smluv neodpovídá zákonu a projekt neschválil odbor hlavního architekta ministerstva vnitra.

Vedle zakázky na IT služby je těsně před dokončením i výběr provozovatele, který zajistí síť obchodních míst k prodeji známek. Podle odhadů by měla tato síť v příštích pěti letech vyjít na 477 milionů korun. Další části systému elektronických dálničních známek, které bude nutné zajistit, jsou speciální vozidla pro kontrolu, platební služby, integrace informačních systémů a tvorba statistiky o průjezdech vozidel na zpoplatněných úsecích.