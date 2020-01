Zakázka k dálničním známkám je v pořádku, uvedl fond dopravy

Praha - Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) si za zakázkou na IT systém k dálničním známkám stojí, podle fondu byla její organizace v pořádku. V pondělí představí materiály o ní vládě. Průměrné roční náklady by se v příštích deseti letech měly pohybovat okolo 205 milionů korun. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl šéf fondu Zbyněk Hořelica. Premiér Andrej Babiš dnes řekl, že zakázka byla zorganizována špatně a měla by být zrušena.

Elektronická dálniční známka by měla začít fungovat od příštího roku. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který má systém na starosti, v úterý oznámil, že IT části vytvoří společnost Asseco Central Europe. Ta bude systém i další čtyři roky provozovat. Celkem by společnost měla od státu dostat 401 milionů korun. Podle šéfa fondu jde o maximální částku, v budoucnu se může snížit. Zakázka byla vedena v utajovaném režimu a nebyla pro ni vyhlášená klasická veřejná soutěž.