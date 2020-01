Zakázka k dálničním známkám byla podle Babiše špatně zorganizována

Praha - Výběr dodavatele e-shopu, aplikace a dalších IT částí připravovaného systému elektronických dálničních známek byl podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zorganizován a vypsán tak, že by měl být zrušen. Řekl to dnes novinářům. S ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem (za ANO) chce o věci jednat, na dnešek s ním má domluvenou schůzku. Chce s ním probrat celý proces vypsání zakázky.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) si za zakázkou na IT systém k dálničním známkám stojí, podle fondu byla její organizace v pořádku. V pondělí představí materiály o ní vládě. Průměrné roční náklady by se v příštích deseti letech měly pohybovat okolo 205 milionů korun, přibližně o 120 milionů méně než v současnosti. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl šéf fondu Zbyněk Hořelica.

SFDI v úterý oznámil, že IT části vybuduje společnost Asseco Central Europe. Ta bude systém i následně čtyři roky provozovat. Celkem by společnost měla od státu dostat přibližně 401 milionů korun. Zakázka přitom byla vedena v utajovaném režimu a nebyla pro ni vyhlášena klasická veřejná soutěž. Dnes fond na tiskové konferenci uvedl, že si za zakázkou stojí a její organizace byla v pořádku. Opoziční poslanci kritizovali cenu i způsob výběru dodavatele. Ministerstvo dopravy výběr hájilo, postup byl dle úřadu podle zákona a cena zahrnuje celý IT systém. Systém elektronických vinět začne fungovat od příštího roku, nahradí dosavadní papírové kupony.

"Celé od počátku je to špatně, mně se to hrubě nelíbí a bude se o tom jednat. Myslím, že to bylo tak zorganizované a vypsané, že by to mělo být zrušeno," řekl Babiš. Podle premiéra je absurdní, že vláda řeší "haléřové záležitosti" a podobnou zakázku nikoli. Na SFDI i Kremlíka je podle svých slov značně naštvaný. "Stále si s ním píšu, mluvím a chci to řešit. Když je takhle důležitá zakázka, kde máme inkaso šest miliard za dálniční známky, lidem jsme slíbili, že to bude elektronicky, tak si to měl proboha někdo pohlídat, aby to fungovalo," uvedl předseda vlády. Kremlík při dopolední návštěvě plavební komory Hořín na Mělnicku na dotaz ČTK řekl, že se s Babišem musí o věci pobavit. "Nedokážu teď na to zareagovat," řekl.

"Musí mi to zdůvodnit. Podle zákona tam máme nějaké lhůty. Mě bude zajímat, proč to tak bylo vypsáno, jak to bylo vypsáno, proč to nebylo najednou, protože tam má být ještě nějaká zakázka z hlediska prodejních míst. A proč jsme do toho nezapojili nějaké e-shopy, možná maloobchod a tak dále," řekl dále Babiš k plánovanému jednání s Kremlíkem.

Ekonomický deník dnes uvedl, že právě druhá zakázka na zajištění prodejních míst na elektronické dálniční známky, kterou vypsal SFDI, by podle zadávací dokumentace měla stát 477 milionů bez DPH na pět let, v případě prodloužení o dalších pět let pak 926 milionů korun.