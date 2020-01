Zakázka k dálničním známkám bude zrušena, uvedl Havlíček

Praha - Zakázka na IT systém k elektronickým dálničním známkách bude zrušena. ČTK to dnes sdělil vicepremiér a budoucí ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Uvedl, že personální otázky na ministerstvu začne řešit po svém pátečním uvedení do funkce. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) se původně na dodávce a provozu systému za 401 milionů korun dohodl s firmou Asseco Central Europe. Softwarová společnost ve středu oznámila, že je ochotná od smlouvy odstoupit bez náhrady.

Zakázka byla terčem kritiky z řad odborníků, opozice i premiéra Andreje Babiše (ANO). Vadilo jim, že pro zakázku nebyla otevřena veřejná soutěž, systém byl navíc podle nich předražený. Kvůli tendru skončil ve funkci ministr Vladimír Kremlík (za ANO). Jeho nástupcem se v pátek stane současný ministr ministr průmyslu a obchodu Havlíček. Premiér zároveň vyzval k odstoupení náměstka ministra dopravy Tomáše Čočka a ředitele fondu Zbyňka Hořelicu.

Stát v minulých dnech zadal prověření smlouvy mezi SFDI a společností Asseco a chtěl najít cestu k jejímu zrušení. Softwarová společnost ovšem ve středu oznámila, že je připravena smlouvu zrušit, aniž bude žádat jakoukoliv náhradu. Podle firmy současná situace kolem zakázky poškozovala její jméno. Premiér ve středu ohlásil, že kvůli tendru podá trestní oznámení.

Zda bude zrušení zakázky výsledkem dohody s Assecem, nebo půjde o jednostranný krok ze strany státu Havlíček zatím nespecifikoval.

Nový IT systém, který by měl zahrnovat mimo jiné e-shop či mobilní aplikaci, se pokusí vytvořit skupina programátorů ve veřejném hackathonu #ZNAMKAMARADA. Systém chtějí vytvořit během nadcházejícího víkendu, v pondělí ho pak zdarma předat státu.

Elektronické dálniční známky by měly začít fungovat od příštího roku a zcela nahradit dosavadní papírové kupony.