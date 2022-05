Zakázat Trumpovi příspěvky na Twitteru byla podle Muska chyba

New York - Zakázat Donaldu Trumpovi psaní příspěvků na twitter byla chyba a napříště by tato sociální síť neměla trvalé zákazy vydávat, řekl dnes na konferenci listu Financial Times o budoucnosti aut Elon Musk, který se firmu chystá koupit. Blokování Trumpových příspěvků hodlá miliardář a šéf automobilky Tesla zrušit, protože bylo podle něj morálně chybné a hloupé. Twitter Trumpův účet zablokoval natrvalo loni v lednu, protože exprezident podněcoval své stoupence, kteří pak násilně vnikli do budovy Kongresu. Loni v květnu pak společnost zablokovala program, který sdílel příspěvky z Trumpových webových stránek. Rozhodnutí zakázat Trumpovi přístup na twitter bývalého republikánského prezidenta neumlčelo, ale spíše zesílilo ohlas jeho názorů mezi lidmi na politické pravici, míní Musk.

Musk uzavřel dohodu o koupi Twitteru za 44 miliard dolarů (přes bilion Kč) minulý měsíc. Dnes na konferenci listu Financial Times uvedl, že obchod by v nejlepším případě mohl být dokončen za dva až tři měsíce. Pak by převzal kontrolu nad sociální sítí, kterou využívají miliony uživatelů, včetně politiků. Musk slíbil společnost ozdravit, zvýšit počet uživatelů a umožnit větší svobodu slova.

Trump si stěžuje na cenzuru nejen ze strany Twitteru, ale i Facebooku a Google. Exprezident po zprávě, že Twitter kupuje Musk, uvedl, že návrat nechystá, raději prý upřednostní vlastní sociální síť spuštěnou v únoru.

Oznámení, že Twitter přechází do rukou šéfa Tesly, ale přivítal minulý měsíc brazilský prezident Jair Bolsonaro a jeho příznivci. Od nového majitele očekávají větší svobodu projevu na síti. Twitter a další sociální sítě Bolsonarovi dříve smazaly několik příspěvků, protože podle nich šířil lži, například ohledně pandemie covidu-19.