Zákaz výuky na VŠ neplatí pro praxi, zkoušení a laboratorní práci

Praha - Zákaz přítomnosti studentů na pražských vysokých školách platný od pondělí 21. září se podle nařízení hygieniků nevztahuje na zkoušení za přítomnosti až deseti lidí, laboratorní, experimentální a uměleckou práci za přítomnosti až 15 lidí a klinickou a praktickou výuku. Možné jsou také individuální konzultace a návštěvy studoven a knihoven.

Většina škol nový semestr ještě nezahájila, učí se až od října. Někde ale končí zkouškové období. Zákaz prozatím platí do konce října. O uzavření škol informoval dopoledne primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Původně na twitteru napsal, že uzavřeny budou i střední školy, s tímto záměrem ale podle primátora nesouhlasili hygienici. Podle zástupců škol měnící se nařízení vyvolávají chaos.

Praha spolu s hygieniky tento týden rozhodla o nošení roušek i při vyučování. Ministerstvo zdravotnictví je následně ode dneška zavedlo pro školy v celé zemi s výjimkou prvního stupně základních škol. V hlavním městě je na tři desítky škol zasažených nemocí covid-19. Praha je pandemií nejvíce postiženým regionem v zemi. Podle Hřiba bude v nové verzi mapy, která zobrazuje riziko nákazy, v nejvyšším červeném stupni ohrožení.

Školští odboráři dnes vyzvali zástupce vlády a hygieniků, aby v těchto červených regionech rozhodli o uzavření škola a přechodu na distanční vzdělávání. Při výuce v rouškách jsou podle nich děti nesoustředěné a neukázněné.

Distanční výuka bude v Praze pouze na VŠ, uvedl primátor Hřib

Distanční výuka nebude v příštím týdnu zavedena v Praze na středních školách, ale pouze na vysokých školách, upřesnil svůj původní příspěvek na twitteru primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Kdy přesně bude zavedena, neuvedl. Se záměrem zavést ji i na středních školách podle primátora nesouhlasili hygienici.

"Hygiena nakonec nesouhlasí se zavedením distanční výuky na středních školách. Bude jen na VŠ. Já osobně si ale stojím za tím, že by to tak mělo být," uvedl Hřib.

Pro distanční výuku na středních školách hygienická stanice podle primátora nevidí z epidemiologického hlediska nyní důvod. "Situaci vyhodnotí příští týden na základě dat od Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Z mého pohledu je však toto opatření nezbytné, a proto jsem jej navrhoval už na začátku tohoto týdne. Studenti na SŠ by zvládli distanční výuku bez problémů," řekl ČTK Hřib.

Podle čtvrtečního vyjádření ředitelky pražské hygieny Zdeňky Jágrové je v Praze koronavirem postiženo 29 škol a pozitivních dětí je 17 a pedagogů 14. Praha spolu s hygieniky tento týden rozhodla o nošení roušek i při vyučování. Ministerstvo zdravotnictví je následně ode dneška ve třídách zavedlo pro celou zemi.

Praha je epidemií nejhůře postiženým regionem v Česku. Vedení města proto mimo jiné chystá tři nová odběrová místa pro testování na koronavirus. Budou v první a šesté městské části. Praha se potýká s nedostatečnou kapacitou odběrových míst, nyní činí 6600 odběrů denně. Po přestávce se v září rovněž začala scházet bezpečnostní rada. Nyní jedná zhruba v dvoutýdenních odstupech.

Zástupci SŠ: Měnící se sdělení o distanční výuce vyvolávají chaos

Zástupci středních škol jsou zmateni z informací, které zveřejnil pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) o možném přechodu výuky na distanční vzdělávání. Poté, co oznámil, že od příštího týdne bude na středních a vysokých školách zavedena výuka na dálku, později upřesnil, že to bude platit jen pro vysoké školy. Podle zástupců školských asociací takový způsob komunikace vyvolává chaos, protože lidé nestíhají měnící se sdělení sledovat.

"Je to zmatek," řekla ČTK předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Po zveřejnění původní informace od primátora v médiích ji podle ní již někteří rodiče začali posílat dotazy, zda se výuka na dálku bude týkat i víceletého gymnázia, nebo pouze čtyřletého. Mezitím ale Hřib informaci na svém twitterovém účtu změnil s tím, že s distančním vzděláváním na středních školách nesouhlasí hygienici.

Předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček ČTK řekl, že zatím ví pouze o tom, že by střední školy měly přejít na distanční vzdělávání. "Původně to pan primátor chtěl od pondělka, to se podařilo nějakým způsobem odvrátit, protože to je strašně rychlé. Takže pak byla (domluvena) středa s tím, že by se žádalo ministerstvo školství o změně organizace školního roku," uvedl. Informaci o opravě původního sdělení primátora se zasmál. "Považuju za velmi nešťastné pouštět na twitter informace před tím, než jsou věci jasné. Jen to vyvolá chaos a zmatek," řekl. "Myslel to (pan primátor) hezky, ale toto ničemu nepomůže," dodal.

Schejbalová řekla, že by z uzavření středních škol nebyla nadšená, ale vzhledem k současnému vývoji epidemie by to chápala. V Gymnáziu Nad Štolou, které vede, se podle ní potvrdila nákaza covidem-19 dosud u devíti žáků. Zavřeny jsou kvůli tomu čtyři třídy, další dvě čekají na rozhodnutí hygieniků. V karanténě je v současnosti 140 žáků z 880. "Situace je asi opravdu špatná," řekla. Všechny nakažené děti si podle ní přinesly onemocnění ze sportovních klubů.

Podle Schejbalové se dnes potvrdilo, že výuka v rouškách je velmi náročná pro učitele i děti. "Nejhorší je to pro studenty, kteří musí být v rouškách osm hodin. Jsou nesoustředění. Nikomu se neudělalo špatně, ale určitě to příjemné není," řekla.

Její slova potvrdil i předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Podle něj se navíc ukazuje, že lékaři zřejmě nemohou vydávat potvrzení pro děti, kterým roušky působí zdravotní potíže. Pokud by se uzavřely střední školy, bylo by podle něj logické, aby se zavřel i druhý stupeň základních škol, kde se nyní také roušky ve třídách nosí. "Já si myslím, že k tomu zavření asi stejně nakonec dojde," dodal.