Zákaz vstupu do Německa z oblastí s mutacemi bude asi od soboty

Berlín - Zákaz vstupu do Německa z oblastí s výskytem nakažlivějších mutací koronaviru začne platit zřejmě od soboty a trvat bude nejméně do 17. února. Dnes o tom informovala agentura DPA, která měla možnost nahlédnout do dokončovaného vládního návrhu k omezení vstupu do země. Výjimku budou mít lidé, kteří v Německu žijí, tranzitující pasažéři či doprava zboží.

Nové opatření, o kterém tento týden opakovaně hovořil ministr vnitra Horst Seehofer, se bude týkat výhradně zemí s výskytem mutací považovaných za nakažlivější a nebezpečnější. Za takové oblasti Německo považuje Británii, Irsko, Jihoafrickou republiku, Brazílii a Portugalsko. Dnes by na tento seznam Německo mohlo zařadit ještě Svazijsko a Lesotho, a to s platností od neděle. V posledních dnech se spekuluje také o Dánsku a Nizozemsku; o těch se ale DPA nezmiňuje.

Návrh, který se ještě může změnit, zakazuje leteckým, železničním, autobusovým a lodním společnostem dopravovat od soboty do Německa osoby z oblastí s výskytem mutací. Výjimky budou mít nákladní doprava, lidé žijící v Německu, zdravotní personál, ambulantní lety, převoz orgánů k transplantaci či cesty z nezbytných humanitárních důvodů. Opatření se nebude vztahovat ani na tranzitní cestující a na posádky letadel a lodí.

České republiky, kterou Německo kvůli vysoké míře infekce hodnotí jako epidemicky vysoce rizikovou zemí, se nové omezení týkat nebude. Pro cesty z Česka do Německa tak nadále platí povinnost koronavirového testu ještě před překročením hranic, a poté nástup do desetidenní karantény, kterou je možné po pěti dnech ukončit dalším testem.

Výjimku z karantény mají čeští pendleři, kteří se v Bavorsku musí každých 48 hodin nechat testovat. V Sasku přeshraničním pracovníkům postačují dva testy týdně.