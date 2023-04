Zákaz prodeje produktů s CBD z konopí povede k přejmenování, míní prodejce

Praha - Chystaný zákaz prodeje potravin a doplňků stravy obsahující kanabidiol CBD a další podobné látky získané z konopí povede k tomu, že výrobci své produkty jen přejmenují a začnou je označovat například jako sběratelský předmět nebo surovinu k dalšímu zpracování. ČTK to řekl majitel společnosti Konotéka Jan Šimr, která výrobky obsahující CBD a další konopné produkty prodává. Vyjádření ministerstva zemědělství, které o připravovaném zákazu informovalo, ČTK zjišťuje.

Potraviny s CBD nelze uvádět na trh v žádné zemi unie, nejsou totiž dostatečně vědecky prozkoumané jejich dopady na lidské zdraví, uvedlo v úterý ministerstvo zemědělství. Na českém trhu se tyto výrobky nejčastěji prodávají ve formě olejů, tinktur, želé, cukrovinek, bonbonů či kapslí.

Podle nařízení EU o nových potravinách se produkty obsahující CBD považují za takzvané nové potraviny, protože nebyly v členských státech konzumovány ve významné míře před květnem 1997. Nesmějí se proto uvádět na trh, dokud jejich bezpečnost neprověří Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

Zákaz připravuje v ČR Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Kdy začne platit, ministerstvo neuvedlo.

Šimr plánovaný zákaz označil za absurdní, CBD podle něj lidem prokazatelně pomáhá. Už si podle svých slov zvykl, že tento segment podnikání je složitý a často se v něm objevují nesmyslné zákazy. "Konopí pomáhá a stojí za to se mu věnovat. A my pojedeme dále i přes další absurdní zákaz. Máme za sebou tisíce zákazníků," doplnil. Pokud by se látka CBD postavilo přímo mimo zákon, vedlo by to pouze k prodeji na černém trhu, míní.

Podle Šimra je obecně trh s CBD a konopnými produkty v Česku obrovský, pohybuje se v řádu stovek milionů korun a každým rokem roste. "Máme stovky zákazníků, kterým CBD pomáhá při potížích se spánkem, zvládáním stresu či regenerací po sportovních výkonech," uvedl.

Považuje za zvláštní i to, že se připravuje zákaz této látky v době, kdy se diskutuje o legalizaci konopí. Upozorňuje také na to, že může jít o lobby farmaceutických firem. "CBD je totiž látka, která lidem průkazně pomáhá a velké farmaceutické firmy ji nemají pod kontrolou a bere jim zisky," dodal.

V současné době se i na úrovni vlády řeší postavení rostlinného stimulantu kratom z listů tropického stromu. V Česku je volně prodejný, i když jeho nadměrné užívání může vést k závislosti. Není to schválený výživový doplněk ani potravina, a prodává proto jako sběratelský předmět.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v polovině února uvedl, že pokud se do dvou měsíců nepodaří připravit jinou legislativní regulaci, chce kratom zařadit na seznam návykových látek. Lepší by však podle něj bylo přijetí legislativních pravidel, která pro regulaci kratomu a dalších návykových látek rostlinného původu připravuje národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.