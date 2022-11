Zákaz prodeje kratomu by vedl podle Vobořila ke kriminalizaci, chce jiné řešení

Praha - Stažení kratomu z trhu a zákaz jeho prodeje by mohl vést k přesunu obchodu s touto látkou do "šedé zóny" a ke kriminalizaci. Obává se toho národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Podle něj by se mělo hledat jiné řešení. O možnostech jednala dnes i rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Na postupu se podle Vobořila neshodla.

Kratom má povzbuzující účinky, může být návykový. Podle informací z médií je k dostání v automatech. Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti na webu uvedlo, že dostupnost roste. Přibývá i zkušeností s touto látkou mezi uživateli drog, ale i studenty a dětmi. Experti to kritizují. O potřebě regulace trhu se zmiňují i někteří distributoři.

Vobořil uvedl, že jednou z variant by mohl být právě regulovaný prodej za stanovených podmínek. Látka by se nesměla prodávat dětem a mladým do 18 let. Další verze počítá se zákazem prodeje a stažením z trhu. Koordinátor míní, že by se tak ale obchod s kratomem přesunul do "šedé zóny" a hrozila by kriminalizace. "Náš návrh je hledat jiný model," řekl Vobořil. Očekává, že "debata bude velmi složitá".

I když kratom podle národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti nepatří mezi vysoce rizikové látky, jeho nadměrné užívání může vést k závislosti. Může být toxický. Pomáhá ale naopak případně i zvládat abstinenční příznaky při závislosti na opiátech, vysoký tlak, únavu a má i protizánětlivé účinky. "Neregulovaná dostupnost je rozhodně nežádoucí," uvádí středisko na webu.

O kratomu debatovala začátkem října skupina pro systém včasného varování před novými drogami. Problematiku psychoaktivních látek teď upravují dvě normy. Jednou je zákon o návykových látkách s jejich seznamem. Druhým je zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který slouží k regulaci trhu s alkoholem a tabákem a dalšími produkty ke kouření. Ani jeden z předpisů neumožňuje omezovat dostupnost látek s nízkým rizikem jako kratom.

Vobořil se svým týmem chystá novou normu, která by vymezila za přísných podmínek regulaci trhu s konopím. Vztahovat by se mohla i na prodej kratomu a podobných látek.