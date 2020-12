Zákaz paramilitárních ozbrojených skupin Senát schválil

Praha - Zakládání a organizování paramilitárních ozbrojených skupin, které by sloužily k prosazování politických nebo ideologických cílů, bude zákonem zakázáno. K sankcím má kromě stotisícové pokuty patřit zabavení zbrojního průkazu, a tím práva legálně vlastnit zbraň. Senát to dnes schválil. Zákon nyní dostane k podpisu prezident.

Poslanecká předloha také zavádí dobrovolné kurzy střelecké přípravy. Účastníci kurzu by spadali do zálohy k zajištění bezpečnosti a obrany státu. Senátoři ocenili, že vlastníci zbraní se budou školit pod dohledem státu a v případě ohrožení země by mohli doplnit profesionální armádu. Podle místopředsedy Senátu Jana Horníka (STAN) by bylo třeba upravit také působení skupin, které používají airsoftové zbraně.

Zákaz paramilitárních ozbrojených skupin bude zahrnovat podle poslanecké předlohy i jejich vyzbrojování a účast v nich. Za porušení zákona bude hrozila pokuta až 200.000 korun a zákaz nakládání se zbraněmi až na sedm let.

Do záloh státu by vedle účastníků programu střelecké přípravy patřily zbraně, s nimiž cvičili. Způsob využití této stanovené zálohy se bude odvíjet od konkrétní situace a podle toho se též bude řídit příslušným zákonem. Sněmovna v předloze upravila podle požadavků bezpečnostního výboru zejména státní podporu účastníků střelecké přípravy.

Zákon zavádí rovněž zvláštní povolení pro nakládání se zbraní určité kategorie. Předloha dále výslovně umožní nosit příslušníkům ozbrojených bezpečnostních sborů a strážníkům služební zbraň i v době mimo službu. Mohli by používat také svou soukromou zbraň.