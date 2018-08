Praha - Zákazů koupání v přírodních koupalištích znovu přibylo. Nově ho hygienici vyhlásili v nádrži Baška na Frýdecko-Místecku. Naopak v Brněnské přehradě, kde dosud platil zákaz koupání ve všech koupalištích, se kvalita vody mírně zlepšila. Některá další místa hygienici ke koupání nedoporučují. Kvalita vody se opět zhoršila třeba v Sečské přehradě na Chrudimsku, zákaz koupání zatím vydán nebyl. Většina českých koupališť má ale vodu stále vhodnou ke koupání a lidé se tam mohou v těchto horkých dnech zchladit. Některá koupaliště se již začínají potýkat kvůli suchu s nedostatkem vody.

V nádrži Baška hygienici zakázali koupání ode dneška. Důvodem je výrazné zhoršení kvality spojené se značným rozšířením toxických sinic. Problémy jsou ale v regionu i na některých dalších místech. Dlouhodobě je horší kvalita vody i v nádrži Brušperk na Frýdecko-Místecku, kde voda není vhodná ke koupání kvůli prokázané přítomnosti cerkárií, které mohou způsobit cerkáriovou dermatitidu. Hygienici zjišťují, zda obdobné problémy nejsou také na Těrlické přehradě na Karvinsku v lokalitě Pacalůvka.

Naproti tomu kvalita vody v Brněnské přehradě se proti předchozímu měření hygieniků místy mírně zlepšila. Z pěti sledovaných koupališť ale stále platí zákaz koupání v Rakovci a na Kozí horce. Nevhodná voda ke koupání je na Sokolském koupališti i Osadě. Zhoršenou jakost vody hygienici naměřili v Rokli, koupat se tam už ale dá. Zlepšení kvality vody hlásí hygienici také z Plumlovské přehrady. Lidem po koupání v přehradě už zdravotní problémy nehrozí.

Naopak kvalita vody v Sečské přehradě na Chrudimsku se opět zhoršila. Významně se rozmnožily sinice, takže koupání představuje pro některé lidi zdravotní riziko. Zákaz vstupu do vody zatím vydán nebyl, ale může na něj dojít, řekl ČTK vedoucí chrudimských hygieniků Jaroslav Říha.

Zákaz koupání platí třeba ve Velkém rybníce v oblíbené rekreační oblasti nedaleko Hroznětína na Karlovarsku a také v Novorolském rybníce. Na Vysočině se kvůli velkému množství sinic nedá od začátku června koupat v rybníku Sykovec na Žďársku, tento týden hygienici zákaz prodloužili. Od poloviny června je rovněž zakázáno koupání v rybníku Rosnička na Svitavsku. Tento týden začaly v rybníku kvůli nedostatku kyslíku hynout ryby. Zákaz koupání stále platí v jezeře Chmelař u Úštěku na Litoměřicku a ve veřejném tábořišti Podolsko u nádrže Orlík.

Některá koupaliště se již začínají potýkat kvůli suchu s nedostatkem vody. Jde například o Lesní koupaliště v Liberci, které ale nepatří mezi sledované hygieniky. Město ho letos otevřelo, v areálu jsou denně desítky až stovky lidí. Kvůli nedostatečnému přítoku se tam voda vozí cisternami z jiné nádrže, radní města na to schválili 300.000 korun. Bez vody je i brouzdaliště na koupališti v Hejnicích na Liberecku, i tam už je přítok nedostatečný. O navážení vody cisternami ale město neuvažuje.

Hygienici rozlišují pět stupňů kvality vody. Jednička značí nejkvalitnější vodu, pětka znamená zákaz koupání. Na stupni tři je kvůli zvýšenému výskytu sinic třeba Máchovo jezero. Zdravotní problémy mohou mít po koupání v jezeře zejména citliví jedinci, tedy těhotné ženy, alergici a děti. Na čtyřce je rybník u kempu Sedmihorky v Českém ráji, podle hygieniků tam voda není vhodná ke koupání kvůli přemnoženým sinicím.

Výskyt škodlivých sinic mohou lidé ověřit jednoduchým testem, kdy vodu naberou do plastové lahve a po půl hodině ověří, zda se zelené částice shromáždily u hladiny. Pokud ano, jsou to sinice. Pokud zůstane voda rovnoměrně zakalená v celém objemu nebo se začne tvořit větší zákal u dna, pravděpodobně jsou to řasy.