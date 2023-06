Zájmoví včelaři mají přijít o daňovou výjimku, MF odmítlo připomínky svazů

Praha - Ministerstvo financí (MF) odmítlo připomínky k návrhu ozdravného balíčku ke zrušení osvobození od daně pro příjmy ze zájmového chovu včel. Nyní platí osvobození pro příjmy z příležitostné činnosti, které nepřesáhnou 30.000 korun. Nově to má být 50.000 korun. Ze zákona má ale zmizet osvobození včelařů do 60 včelstev, kdy platí takzvaná fikce příjmu 500 korun na jedno včelstvo.

Zachování osvobození zájmových včelařů od daně požadovala v připomínkách k vládnímu balíčku Agrární komora ČR i Sdružení místních samospráv. To argumentovalo, že drobný chov včel je tradiční volnočasovou aktivitou na venkově a má nenahraditelnou roli v přírodě. "Navržená legislativní změna navíc bude mít nulový či zcela zanedbatelný rozpočtový dopad," uvedlo.

Komora v připomínkách uvedla, že za poslední zimu uhynulo 250.000 včelstev, což je zhruba 38 procent. Stavy klesají také kvůli vysoké ceně cukru nebo poklesu národních dotací na podporu včelařství o více než 50 procent. Upozornila, že opylování je v ČR závislé historicky na zájmové činnosti a pouze malá část včelařů má počet včelstev nad 150, což je řadí podle pravidel EU mezi komerční chovatele. Podle komory se to k loňskému září týkalo zhruba 35.000 z 700.000 včelstev. "Jejich schopnost opylovat je jen lokálního charakteru. Proto si zájmoví včelaři zaslouží všestrannou podporu," uvedla.

Upozorňovala také na to, že kalkulace příjmů na jedno včelstvo je žádoucí i z praktických důvodů a vznikla kvůli tomu, aby finanční úřady nedostávaly desítky tisíc daňových přiznání s minimálním přínosem pro stát. Poukazovala přitom na to, že v ČR je přibližně 65.000 včelařů. Jako příklad uvedla komora, že i včelař s deseti včelstvy může dosáhnout vysokého výnosu a přijmu vyššího, než je nově navrhovaných 50.000 korun. Při příjmu 51.000 korun se po odečtení paušálních nákladů, které tvoří 80 procent částky, zdaní 10.200 korun, z čehož při 15procentním zdanění vznikne daň 1530 korun.

Zachování fikce příjmů doporučovalo i ministerstvo zemědělství. Navrhovalo ho například na částce 1500 korun na jedno včelstvo při nepřekročení 33 včelstev. To by spadalo do limitu 50.000 korun příjmů, které by včelaři nemuseli danit. Uvádělo také, že hrozí riziko nárůstu administrativy jak pro drobné včelaře, tak pro státní správu, protože naprostá většina chovatelů má jedno až 15 včelstev.

Návrh ministerstva financí uvádí, že někteří profesionální včelaři využívají výjimku a v režimu, kdy jsou osvobozeni od daně, mají i například 200 včelstev rozepsaných formálně na členy rodiny. To vede k tomu, že nedaní příjmy z chovu včel. Podle ministerstva je výjimka nesystémová. "Dochází k paušalizaci výše příjmu u jednoho typu činnosti, a to bez ohledu na skutečnou výši příjmů z této činnosti, která může být vyšší i nižší než uvedený limit. Příjmy poplatníka z chovu včel tak budou podléhat stejnému daňovému režimu, jako je tomu u jiných poplatníků s příjmy z příležitostných činností," napsal úřad v důvodové zprávě.