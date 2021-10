Zajišťování aut kvůli neuhrazeným pokutám řidičů Senát schválil

Praha - Policisté, celníci a také obecní strážníci získají od ledna právo odebrat na místě registrační značku vozu nebo nasadit takzvanou botičku autům řidičů s neuhrazeným dluhem na pokutách za dřívější dopravní přestupky. Zavedení pravomoci dnes schválil Senát podle doporučení svých výborů. Vládní předlohu nyní dostane k podpisu prezident.

Policisté a celníci budou moci podle novely požadovat po řidiči uhrazení dosud nesplacené částky postihu v hotovosti nebo kartou. Pokud řidič nedoplatek na místě neuhradí, mohli by mu policisté nebo celníci nařídit, aby zajel na nejbližší vhodné místo, kde by z vozu buď odebrali registrační značku, nebo na kolo nasadili botičku. Následně by informovali provozovatele vozidla. Opatření má pomoci vymáhat postihy především od cizinců.

Obdobná pravomoc pro obecní strážníky se do novely dostala ve Sněmovně. Týká se neuhrazených pokut, které evidují obce za porušení dopravních předpisů na svém území. Podle některých senátorů ji ale strážníci nebudou moci reálně využít a předlohu bude nutné opravit.

V současnosti vede podle ministerstva vnitra špatná vymahatelnost nedoplatků za dopravní přestupky k tomu, že lidé opakovaně porušují pravidla silničního provozu. Řidiči kamionů nedodržují zejména takzvané sociální předpisy, tedy stanovenou dobu řízení, bezpečnostní přestávky a odpočinek. Provozovatelé pak poškozují silnice přetíženými auty a řidiči překračují povolenou rychlost.

Senátor ODS Martin Červíček upozornil na to, že úřady nyní nemají možnost nezaplacené postihy po cizincích na rozdíl od českých občanů vymáhat. Pokud pokutu dobrovolně neuhradí, nenastane vůbec nic, uvedl někdejší policejní prezident.

Policejní novela upravuje také například zásahy proti bezpilotním systémům, odnětí věci a rušení provozu elektronických komunikací. Sněmovna k předloze připojila věcně nesouvisející pozměňovací návrh, podle kterého by Nejvyšší soud mohl rozhodovat o stížnostech pro porušení zákona v neveřejném zasedání i v jiných případech než jen tehdy, když je zamítá. Má to zefektivnit činnost soudu.