Zajíček: Šéfka EK přednesla vyvážený projev, mnoho témat stěžejních pro ČR

Praha - Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová přednesla na plenárním zasedání Evropského parlamentu velmi vyvážený projev, mnoho témat bylo stěžejních pro současnost České republiky. Na debatě o stavu EU to řekl ředitel zahraničního odboru Hradu Jaroslav Zajíček.

V poselství o stavu EU Von der Leyenové však podle Zajíčka chyběla transatlantická relace. Zaujal jej naopak důraz na konkurenceschopnost, šéfka EK podle něho také pojmenovala klíčové problémy v ekonomické oblasti, které jsou stěžejní pro českou současnost, a to přístup na trh práce, inflace a ulehčení podnikání.

Von der Leyenová také uvedla, že EU bude stát na straně Ukrajiny napadené Ruskem tak dlouho, jak to bude potřeba. Budoucnost Ukrajiny, Moldavska i západního Balkánu je podle ní v EU.

Šéfka EK podle Zajíčka ví, že musí udržet podporu pro Ukrajinu, aby lidé nezačali polevovat. "Zároveň, že je potřeba, abychom se o tématu Ukrajiny bavili více s třetími zeměmi, vyvažovali některé narativy Ruska, případně Číny, a abychom tyto země především v okolí unie přibližovali co nejvíce k evropské nebo transatlantické rodině," dodal.

Náměstek pro řízení sekce pro evropské záležitosti úřadu vlády Štěpán Černý uvedl, že šéfka EK nemohla deklarovat celý svůj legislativní program, protože se blíží ke konci mandátu. "Do jisté míry předsedkyně hodnotila svůj odkaz, co se jí povedlo," míní Černý. Řekla podle něj, že splnila všechno, co měla zadáno, i přes koronavirovou pandemii a válku na Ukrajině.

Také podle vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Moniky Ladmanové nebylo v projevu oznámeno příliš nové legislativy, což je zvykem spíše na začátku mandátu komise. V projevu podle ní zabrala hodně místa témata rozšíření EU a také umělé inteligence.