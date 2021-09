Zajíček se naučil skákaný servis a na úvod ME v něm bouchly saze

Ostrava - Většinu kariéry podává Adam Zajíček takzvanou plachtou. Na popud reprezentačního kouče Jiřího Nováka ale dva měsíce pracoval na skákaném servisu a v prvním utkání mistrovství Evropy i díky jeho skvělým ranám Češi porazili Slovince.

Nad vicemistry Evropy z posledního šampionátu vyhráli volejbalisté senzačně 3:1 na sety. "Radost je velká, ale přijde nový den, nový soupeř a musíme zůstat nohama na zemi a být pokorní. Přeci jen jsme ve volejbalovém světě malý stát," řekl osmadvacetiletý hráč, jenž z Kladna pro novou sezonu zamířil do Karlovarska.

Právě výkon dva metry a centimetr vysokého Zajíčka byl jedním z důvodů úspěchu. Blokař měl v prvních dvou setech nejvíce bodů týmu a jeho skákaný servis soupeře zlobil. "Ve správný čas ve mně bouchly saze. Snad to zopakuju a nebude to jednodenní záležitost," řekl.

Skákaný servis místo plachtícího testoval už v sezoně v klubovém dresu. "Ale nebylo to účinné. Za pochodu se to moc nedalo učit a plachta byla lepší," vzpomínal volejbalista.

Trenér Novák mu ale opakoval, že technicky na skákaný servis má. Že důležitý je trénink, a tak poslední dva měsíce Zajíček skákal. "Nešlo to ze dne na den, začátky byly krušné, ale bylo to o hlavě. A píle a dřina se vyplatila a prodal jsem to ve skoro nejdůležitějším zápasu."

Své nově nabyté schopnosti na podání zvládl i ve vypjatém okamžiku v koncovce vyrovnaného prvního setu. "S tím jsem měl vždycky problém, že mě psychika srážela. Ale teď jsem na to nemyslel. Pohyby mám zautomatizované. Dělám vše, jak má být a vychází to," uvedl.

Radost měl o to větší, že první část přípravy kvůli zranění vynechal. A úplně fit není ani teď a už ani nebude. "Není to nic hroznýho. Je to bolest, která se dá snést a souvisí se sportem. Je to únava materiálu, už nejsem mladý kluk," usmál se a dodal: "Když se ale takhle daří na servisu, v útoku tak na všechny strasti zapomenete a hrajete a žijete jenom v ten moment."

Volejbalistům pomohli k senzaci diváci. V Ostravar Areně bouřilo dva a půl tisíce fanoušků. "Připravili krásnou atmosféru. Užili jsme si to, ale začíná víkend a mohlo by jich být i víc. Možná bych je lehce pokáral," pronesl Zajíček. Doufal, že jejich výkon proti Slovincům je lákadlem, "Víc už toho vytáhnout nešlo," věří, že už na sobotní duel s Běloruskem přijde více lidí.