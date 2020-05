Zájezdoví dopravci demonstrativně projedou centrem Prahy

Praha - Zájezdoví autobusoví dopravci dnes demonstrativně projedou částí Prahy. Chtějí tak upozornit na situaci, kdy kvůli koronaviru přišly o téměř všechny zakázky. Zároveň by dopravci měli předat zástupcům vlády návrhy k řešení kritického stavu v oboru. Protestní jízdy by se podle očekávání organizátorů mohlo zúčastnit až 50 autobusů.

Zájezdová doprava se ocitla kvůli koronavirové krizi ve velkých problémech. Dopravci přišli o téměř veškeré zakázky. Podle průzkumu dopravců se firmy chystají propustit až 28 procent zaměstnanců, což je odhadem asi tisíc lidí. Firmy také v průzkumu odstavily většinu svých autobusů z provozu, jen velmi malá část provozuje například zaměstnanecké přepravy. Některým dopravcům proto nyní hrozí krach.

Zástupci zájezdové dopravy v minulých týdnech vytvořili dokument s návrhy na záchranu tohoto oboru. Podle Jana Veselého ze společnosti Enjoy Europe se k této výzvě dosud připojilo přes 70 dopravců. Mezi deseti základními návrhy je například odpuštění fixních nákladů do konce března příštího roku, odpuštění odvodů za zaměstnance, odklad splátek leasingů, úvěrů a dalších poplatků, snížení sazby DPH a další body. Podle Veselého však z vlády dosud na výzvu nikdo nereagoval.

Organizátoři dnešní akce naplánovali trasu demonstrativní jízdy kolem Úřadu vlády. Start protestu je naplánován na mezi osmou a devátou hodinou ranní. Podle Veselého by se ho mělo zúčastnit 20 až 30 dopravců, kteří by měli vyrazit s až 50 autobusy. "Chceme ukázat, že nás není málo a upozornit tak na to, že může dojít ke krachu mnoha firem," podotkl.