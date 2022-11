Zájemcům o úřad prezidenta zbývá na odevzdání přihlášek den

Praha - Zájemcům o úřad prezidenta zbývá den na to, aby předložili ministerstvu vnitra svou kandidaturu. Vážných uchazečů, kteří si založili volební účet, bylo podle údajů Úřadu pro dohled nad hospodařením stran a hnutí k dnešnímu dni 21, ne všichni se ale do volebního klání zapojí. Při předchozím vybírání hlavy státu před pěti lety předložily kandidaturu dvě desítky adeptů, zákonným podmínkám vyhovělo devět z nich.

Lhůta pro nominaci skončí v úterý 8. listopadu v 16:00. Do dnešního poledne podle ředitele ministerského odboru voleb Tomáše Jírovce přihlášku podalo 14 kandidátů. Podle Hany Malé z ministerstva vnitra byla jedna z dříve podaných kandidátních listin stažena. Část přihlášek zjevně podobně jako při minulých volbách nesplní předepsané náležitosti, například petici pro podporu kandidatury, řekl novinářům Jírovec. Zhruba dvě třetiny přihlášek podle něj ale základním podmínkám vyhovují. Ministerstvo podané přihlášky překontroluje do 24. listopadu a o den později rozhodne o jejich registraci.

Minulý týden se do voleb přihlásili předseda ANO a expremiér Andrej Babiš, bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová nebo senátor Pavel Fischer. Ti patří podle průzkumů mezi favority na vítězství spolu s armádním generálem ve výslužbě a bývalým náčelníkem vojenského výboru NATO Petrem Pavlem, který nominaci předložil dnes. Mezi nejnovější patří podle informací ČTK také přihláška podnikatele Tomáše Březiny.

Do konce října předložili své přihlášky senátor Marek Hilšer, bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, poslanec SPD Jaroslav Bašta a prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová spolu s dalšími čtyřmi adepty. V úterý přihlášku podají také podnikatelé Karel Janeček a Karel Diviš, oba mají k dispozici podpisy občanů. Odpoledne na ministerstvo vnitra přijde i odborový předák Josef Středula, který sehnal podporu od občanů i senátorů. Přibýt by mohly podle odhadů ještě čtyři přihlášky vážných uchazečů.

Kandidaturu naopak vzdal teolog a sociální pracovník Ivo Mareš, zdůvodnil to nedostatkem podpisů občanů, kteří by nominaci podpořili. Kandidovat nebude ani restauratér a bývalý předseda Hnutí PES Jakub Olbert. Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková koncem října oznámila, že do voleb půjde pouze v případě, že nasbírá 100.000 podpisů pod petiční archy. Komunistický kandidát Josef Skála podle serveru iDnes.cz má k dispozici pouze 35.000 podpisů. Podmínkou účasti v prezidentských volbách jsou podpisy minimálně 20 poslanců, deseti senátorů nebo 50.000 občanů. Podpisy podle Jírovce nelze po 8. listopadu doplňovat, na rozdíl od jiných údajů.

Dohledový úřad registroval také volební účty europoslance Hynka Blaška (za SPD), bývalého pirátského senátora a předsedy hnutí Vize pro Česko Libora Michálka. Nahlášené volební účty mají také buddhista Lumír Láska, prezident spolku KTV Ivan Smetana nebo bývalý novinář Milan Rokytka.