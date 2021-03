Zájemci už mohou začít navrhovat stromy do ankety Strom roku

Brno - Zájemci už mohou přihlásit své oblíbené stromy do jubilejního 20. ročníku ekologické ankety Strom roku. Veřejnost v ní vybírá nejsympatičtější strom v Česku. Přihlášky lze podávat do 22. dubna, porota vybere 12 finalistů. V tiskové zprávě to dnes oznámil za pořadatelskou Nadaci Partnerství David Kopecký. Titul Strom roku 2020 získala jabloň u hostince U Lidmanů v Machově na Náchodsku. Nejpopulárnější strom postoupí do celoevropského kola soutěže.

Za dobu konání ankety již navrhli lidé, školy nebo různé spolky na ocenění 1531 stromů. Každoročně se do ankety sejde 50 i více přihlášek. "I když anketu Strom roku může vyhrát jen jeden strom, pro mě jsou vítězi všechny přihlášené. To, že jsou nominovány do ankety, totiž znamená, že je někdo má rád, zajímá se a pečuje o ně," uvedla Silvie Zeinerová Sanža z pořadatelské nadace.

Pro nominaci stromu do soutěže je potřeba znát několik základních údajů. Kromě příběhu stromu musí navrhovatel uvést, o jaký druh stromu se jedná, kde roste, jak je přibližně starý a jaký obvod kmene má ve výšce 130 centimetrů. Šance přihlášky podle organizátorů také významně navýší fotografie stromu ze současnosti i minulosti a informace o možnostech spolupráce na sběru hlasů s dalšími lidmi.

Nominovat lze strom prostřednictvím on-line portálu www.stromroku.cz. Hlasování o vybrané dvanáctce finalistů je v plánu od poloviny června a v říjnu nadace vyhlásí vítěze.

Titul Strom roku 2020 získala jabloň u hostince U Lidmanů v Machově na Náchodsku. Ovocný strom dostal toto ocenění poprvé. Jabloň, kožená reneta zimní, už přes sedm dekád poskytuje stín návštěvníkům hostince. Strom je místním symbolem sousedského života, tradic a udržitelného rozvoje. Podle pamětníků byly ve 20. letech minulého století na místě vysazeny čtyři jabloně. Když poslední z nich začala chřadnout, zachráněná větev dala život té současné.