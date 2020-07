Zájemci o výstup na věž zámku Frýdlant zdolali přes 200 schodů

Frýdlant (Liberecko) - Zdolat přes 200 kamenných a dřevěných schodů musel každý, kdo se o tomto víkendu rozhodl vydat na vrchol válcové věže zámku Frýdlant na Liberecku. Patří mezi nejstarší vybudované vyhlídky v kraji, první zmínka o věži je z roku 1014 a v minulosti zřejmě sloužila jako maják na obchodní cestě do Německa. Původně gotická věž je přístupná jen výjimečně, jeden až dva víkendy do roka, letos to bylo poprvé.

"Výstup na věž je trochu fyzicky náročné, každý tam úplně nemůže. Když tam ale vylezete, tak to stojí za to," uvedla kastelánka zámku Jana Pavlíková. Z ochozu věže je zřejmě nejhezčí pohled na město Frýdlant, vidět je i polské příhraničí a Jizerské hory včetně Smrku, nejvyššího kopce české části těchto hor.

Pro výstup na zámeckou věž vysokou bezmála 50 metrů jsou vyčlenění dva průvodci, cesta nahoru od vstupní brány trvá zhruba deset minut. "Nahoru na věž to je přes 200 schodů. A říkáme, že na celé trase, hrad, kaple, zámek, je přibližně 300 až 330 schodů," uvedl průvodce Miroslav Hanel. Když je věž otevřená, nahoru vyjde šestkrát až sedmkrát za den. "Nevím čím to je, ale rok od roku je to prudší a delší," uvedl s nadsázkou.

Současnou podobu získala věž na konci 16. století za Kateřiny z Redernu, postavená ale byla mnohem dříve. "První písemná zmínka o Frýdlantu je z roku 1278, už tehdy se mluvilo o kamenné věži, kamenném hradu. A dokonce německá historiografie mluví o roku 1014, že už tady bývala nějaká věž," uvedla kastelánka. Věž podle ní vždycky byla bodem, ke kterému se všichni upínali. "A tady se říká o frýdlantské věži, že sloužila jako maják na obchodní stezce, protože tudy procházela stezka z jihu směrem na sever, na Německo," řekla. Podle pověstí se na věži dokonce zapalovali ohně. "A zajímavé je, že když jsme věž kdysi opravovali, tak jsme tam opravdu našli zbytky ohniště. Takže je to sice taková pověst, ale pravděpodobně se zakládá na pravdě," uvedla Pavlíková.

Hrad a zámek Frýdlant patří k nejrozsáhlejším památkovým celkům v severních Čechách. Spojuje středověký hrad a renesanční zámek. Loni si tuto národní kulturní památku prohlédlo zhruba 53.000 lidí. Letos kvůli epidemii koronaviru začala sezona s téměř dvouměsíčním zpožděním. "Začátek byl smutný, protože jsme otevírali až 25. května. I červen byl pořád neveselý pro nás, ale s prázdninami se to zlepšilo, takže si myslím, že se už dostáváme do normálu," dodala kastelánka.