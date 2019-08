Zájemci o práci filmových kaskadérů se zdokonalují v Táboře

Tábor - Šermovat, střílet z kuše a luku, vrhat nože nebo bojovat na koni, v tom všem se v těchto dnech cvičí účastníci kaskadérského kurzu v Housově mlýně v Táboře. Desetidenní akce připravuje zájemce na práci kaskadérů. Někteří z účastníků už mají zkušenosti s filmovým natáčením. Kurz absolvují dvě desítky mužů a žen. Novinářům to řekl Petr Nůsek z pořádající Akademie rytířských umění.

Podle něj se účastníci seznámí s technikou boje od starověku až po současnost. Kromě toho se zdokonalují i ve znalostech historických souvislostí a poznávání dobových krojů. Nejzdatnější z nich mají šanci, že se v budoucnosti objeví v některým z filmů české nebo zahraniční produkce. Nůsek však uvedl, že ani pro zkušené kaskadéry není natáčení automatickou jistotou. "Není těžké se dostat do komparzu historického filmu. Ale dostat se před kameru do prvního štábu mezi skutečné herce už podléhá velmi sofistikovanému výběru," uvedl Nůsek. Kurzu v Housově mlýnu se většinou účastní mladí lidé, nejstaršímu z nich je 31 let. Polovinu týmu tvoří ženy.

Mezi účastníky je například David Černý, jako dvojník postavy barona Trenka natáčel kaskadérské scény v sérii České televize Marie Terezie. "Výuka směřuje nejen ke zvládnutí základních šermířských a kaskadérských řemesel, ale zároveň utužuje tým. Pomáhá mi to pak zvládnout řadu stresových situací, které s sebou práce s profesionálním filmovým štábem přináší," řekl Černý.

Housův mlýn, v jehož areálu se kurz koná, byl vystavěn na základech mlýna ze 13. století, těsně pod starobylými hradbami města Tábora. Stojí v místech, kde se v 15. století konaly bohoslužby husitských radikálů.