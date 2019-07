Zájemci o bankovku s Gottem nemohou do prodejny kvůli batohu

Praha - Před prodejnou Supraphon Musicpoint v Praze, kde dnes budou v prodeji pamětní eurobankovky s portrétem zpěváka Karla Gotta, byl nalezen odložený batoh. Policie kvůli tomu obehnala Jungmannovo náměstí páskou a do obchodu zatím nepouští ani média. Na místě jsou kromě několika policejních vozů také pyrotechnici, hasiči či záchranná služba.

Pamětní eurobankovka vyvolala velký ohlas mezi zpěvákovými příznivci. Už v sobotu večer desítky lidí různého věku čekaly na náměstí. Dnes ráno už fronta vedla i skrze Jungmannovu ulici. Čekající lidé začal krátce před oficiálním zahájením prodeje zkrápět déšť.

Eurobankovku si mohou koupit fanoušci při příležitosti jeho dnešních 80. narozenin. Bankovek s nominální hodnotou nula eur bude k dispozici 5000. Stát budou 50 korun a zájemci je budou moci kupovat ve dvou výdejových automatech. Kromě toho bude k dostání 80 kusů eurobankovky v kompletu s boxem 15 CD Karel Gott - Singly.

Bankovky jsou ze stoprocentního bavlněného papíru, který se používá při výrobě skutečných eurobankovek. Obsahují rovněž některé ochranné prvky jako hologram či mikrotisk. Každý kus bude mít vlastní sériové číslo. Kupující si ale nebudou moci vybrat konkrétní číslo a ani si nemohli suvenýr rezervovat.

Jeden z nejpopulárnějších českých zpěváků Gott zahájil oslavy svých osmdesátin křtem dvou kompilací Největší hity 1964-2019 a Singly - 300 písní z let 1962 - 2019. Gottovo jubileum měl původně doprovázet narozeninový koncert v pražské O2 areně. Zpěvák ho však před časem zrušil, jeho mluvčí Aneta Stolzová to zdůvodnila Gottovou oslabenou imunitou. Zpěvákovo životní jubileum ale bude doprovázet autobiografická kniha, která vyjde do konce roku.