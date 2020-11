Zájemce o čtvrtého operátora odradila podle MPO malá nabídka kmitočtů

Praha - O vytvoření čtvrtého mobilního operátora neměl nikdo z velkých zahraničních investorů v nedávné aukci 5G zájem kvůli malému množství nabízených kmitočtů. Menší firmy Nordic Telecom, CentroNet a Poda budou moci třem mobilním operátorům konkurovat díky povinnosti poskytnout jim nákladově orientovaný národní roaming. To by mělo přinést nižší ceny mobilních služeb. ČTK to řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko.

V aukci kmitočtů v pásmu 700 MHz, které umožňují celoplošné pokrytí ČR, uspěli pouze stávající operátoři O2, T-Mobile a Vodafone. O2 získala pásmo s povinností poskytnout národní roaming. K frekvencím v pásmu 3,4 až 3,6 GHz sloužícím po pokrytí měst, se dostaly firmy NordicTelecom a CentroNet. Poda má frekvence v pásmu 3,7 GHz z aukce v roce 2017, ale povinnost poskytnout národní roaming se vztahuje i na ní.

Národní roaming znamená, že se menší operátoři mohou dostat do celoplošných sítí, tedy získat cestu ke spektru v různých úrovních. Cena se určuje na základě reálně vynaložených nákladů, a nikoliv z maloobchodních cen, jako dosud. "Tato cesta je určitě reálnější pro dosažení cílů, které ČR a její občané potřebují, než přes čtvrtého infrastrukturního operátora. Zároveň nová verze aukce přinesla také moderní prvky například v lepší možnosti využití spektra pro průmysl i další inovace," uvedl Očko.

Zástupci MPO podle Očka před zahájením aukce jednali s investory v Jižní Koreji, USA, v Itálii, ve Francii, Británii nebo v Rakousku. "Intenzivní diskuse byly například se čtvrtými operátory v Polsku či v Itálii, těch konzultací bylo velké množství. Jednotná reakce byla: že podmínky nejsou zajímavé, ani nemůžou být zajímavé, pokud se nenajde více spektra. A to je něco, co ani Český telekomunikační úřad (ČTÚ) nemohl nabídnout," dodal.

Spektrum pro provozování celoplošného operátora je podle Očka omezené. "Většina toho, co je důležité pro to být opravdu infrastrukturním operátorem, byla přidělena v roce 2013. Další část spektra se přidělila v roce 2016 a 2017. A na tu letošní aukci zbylo pásmo 700 MHz, tedy to, které se uvolnilo po televizním vysílání, a pouze polovina pásma mezi 3,4 - 3,8 GHz," podotkl. Stávající mobilní sítě fungují především na frekvencích 800, 900 a 1800 MHz. K dispozici ale operátoři mají i pásma okolo 2100, 2600 a 3700 MHz.

Letošní aukce kmitočtů vynesla celkem 5,6 miliardy korun, což bylo asi o 200 milionů nad vyvolávací cenou.