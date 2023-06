Zájem vodáků sjet Vltavu o červencových svátcích je menší než minulé roky

České Budějovice - Zájem vodáků sjet Vltavu na začátku prázdnin je o něco nižší než minulé roky. Pojedou jich tisíce, ale nejen o svátcích 5. a 6. července, ale i jiné dny nadcházejícího týdne. Některé půjčovny mají už většinu lodí a raftů na příští týden zamluvenou. Velký zájem vodáků čekají na přelomu července a srpna, kdy jsou celozávodní dovolené. ČTK to řekli zástupci půjčoven. Velký počet vodáků vyráží v posledních teplých dnech na řeku Ohři v Karlovarském kraji. Provozovatelé kempů i půjčovny lodí mají na začátku letních prázdnin tradičně obsazeno. Vodácké turistice přeje slunečné počasí. Vody je v Ohři stále dostatek a je dobře splavná, zjistila ČTK.

"Poslední dva červnové víkendy jsme měli dost silné. Na červencové svátky se to rozmělnilo do celého týdne, jak jsou svátky uprostřed. Nesoustředí se to na dva konkrétní dny," řekl manažer půjčovny Ingetour Jan Straka. Očekává, že příští týden odbaví kolem 1000 lidí denně, nejvíc o víkendu. V kempu ve Vyšším Brodě je kapacita v chatkách a ubytovnách na příští týden naplněná, míst pro stan je ale stále dost, pořád si lze také ještě půjčit loď i raft.

Velký zájem o příští týden eviduje rovněž půjčovna Ka-servis. "Poslední víkend byl enormní. Svátky Cyril a Metoděj jsou profláknuté, tak si lidé možná řekli, že budou jezdit o týden dřív, a tak ta Vltava i vypadala. Půjčili jsme nějakých 250 lodí a dali jsme na vodu přes 500 lidí. Máme 12 druhů lodí, o víkendu tady nebyla ani jedna. Na příští týden je zájem obrovský, ale není tak enormní jako v minulých letech. Možná je to tím, že letos vyšly svátky malinko hůř a pátek je pracovní den. V téhle chvíli máme (na příští týden) volné jenom vydry, všechny samby a rafty máme vypůjčené," řekl provozovatel půjčovny Ka-servis Jakub Litvan.

Firma Ingetour provozuje i čtyři velké kempy na Vltavě od Vyššího Brodu do Českého Krumlova: Vyšší Brod, Rožmberk, Nahořany a Vltavan. V každém z nich podle starších informací přes léto přespí až 40.000 lidí, většinou vodáci, kteří si postaví stan, ale jsou tam i chatky, ubytovny nebo týpí. Firma vlastní asi 800 raftů a 1000 kánoí, v létě pracuje pro půjčovnu až 300 lidí včetně brigádníků. "Největší zájem vodáků je na přelomu července a srpna, v polovině léta, kdy jezdí hodně lidí na dovolenou. Netýká se to jenom lodí, ale i ubytování v kempech," řekl Straka.

Podobné je to v půjčovně Ka-servis. Na poslední červencový a první srpnový týden má již řadu objednávek. Litvan odhaduje, že přes léto odbaví půjčovna asi 10.000 lidí. "Máme proti minulému roku obrovský nárůst poptávky, asi o 40 procent. Za květen a červen se zaplnila celá Vltava školami, jenom přes nás vyjelo 3000 žáků," řekl Litvan. Půjčovna, jež zaměstnává osm lidí, nabízí 130 plastových lodí a 50 raftů. Mladí lidé jezdí podle Litvana hlavně na raftech, plastové kánoe využívají spíš školy a skalní vodáci. Nejvíc lidí sjíždí úsek Vyšší Brod - Český Krumlov.

O splouvání Ohře je mezi vodáky s nástupem prázdnin velký zájem, vody je dost

Na řeku Ohři v Karlovarském kraji v posledních teplých dnech vyráží velký počet vodáků. Provozovatelé kempů i půjčovny lodí mají na začátku letních prázdnin tradičně obsazeno. Vodácké turistice přeje slunečné počasí. Vody je v Ohři stále dostatek a je dobře splavná, zjistila ČTK.

Půjčovna lodí a tábořiště firmy Dronte, která má v Karlovarském kraji na Ohři několik poboček, považuje letošní začátek sezony za vydařený. Nejvytíženější mají víkendy, poptávka je ale během celého týdne. Ještě větší nárůst teď očekávají s nástupem letních prázdnin. Začátek prázdnin je obvykle podle provozovatelů nejvytíženější.

Z Chebu do Lokte je vody dostatek, dál směrem na Stráž nad Ohří už je jí o něco méně. "Je to normální letní stav. Ohře je dobře sjízdná, před pár týdny pršelo. Ideálnější by bylo více vody, ale zatím je to dostatečné, může se sjet celý tok. Na raftech se teď asi nejlépe splouvá z Kynšperku do Karlových Varů, ale dá se i níž až do Pernštejna," řekl dnes ČTK jednatel Dronte Ohře Vladimír Šeda.

Povodí Ohře eviduje na všech měřených místech řeky normální stav. Aktuálně je v Ohři v Chebu 52 centimetrů, v Citicích 82 centimetrů, v Karlových Varech - Drahovicích je hladina na 41 centimetrech. Méně vody je už ale v přítocích Ohře, a to ve Svatavě, Teplé nebo Rolavě, kde voda dosahuje pouze okolo 20 centimetrů.

Vodákům by mělo i v dalších dnech přát počasí. Ačkoli se oproti předchozím dnům mírně ochladilo, teploty by v Karlovarském kraji měly dosahovat 22 stupňů Celsia. Na víkend předpovídají meteorologové ojediněle srážky.