Zájem učitelů o testování na koronavirus je zatím spíše malý

Praha - Zájem učitelů o antigenní testy na koronavirus, kterým se mohou ode dneška podrobit, je zatím spíše malý. Odběrovým místům, kde se učitelé musejí pro test registrovat, dnes zbývala řada volných termínů. Pokud by se testovali všichni, šlo by podle ministerstva školství asi o 170.000 lidí. Testovat se ale chce podle informací z jednotlivých krajů maximálně zhruba třetina pedagogických pracovníků.

Učitelé se mohou nechat zdarma otestovat na covid-19 na odběrových místech v nemocnicích a zdravotnických zařízeních do 18. prosince. Testování přijde podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) asi na 70 milionů korun. Hradit se bude ze zdravotního pojištění. V každém okrese má být nejméně jedno odběrové místo. Po 18. prosinci by měli dostat šanci se nechat bezplatně otestovat i další lidé.

V Praze měla zřejmě nejvíc registrací na test Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, v rezervačním systému se jich sešlo 25. Odpovídá to asi polovině kapacity do 12:00, kdy zde pro dnešek testování skončilo. "Na dnešní startovací den máme zatím devět registrovaných, na nadcházející víkend 26 a celkem do 18. prosince kolem 70 registrací," uvedla mluvčí Nemocnice na Bulovce Mirka Kátriková. Kapacita je tam přitom až sto odběrů denně.

Podobná je situace v dalších krajích. Liberecká krajská nemocnice dnes otestovala 17 pedagogů, její odběrové místo přitom podle mluvčího Václava Řičáře v ostrém režimu zvládne až 240 testů. Na Vysočině, kde se může nechat zkontrolovat až 9000 pedagogických pracovníků, se jich na dnešní termíny přihlásilo 71, uvedla mluvčí kraje Eva Neuwirthová. Nemocnice v Pardubicích kvůli malému zájmu učitelů poskytne část odběrové kapacity, která je pro ně vyčleněná, pro testování veřejnosti, řekla ČTK mluvčí společnosti Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

V Kroměříži se dnes nechal otestovat i šestadvacetiletý Štefan Tokár, který vyučuje hru na zobcovou flétnu na zdejší konzervatoři. "Nepociťuji žádné příznaky koronavirové infekce, nemocný nejsem, ale chci si být jistý, že neohrožuji své studenty. Zároveň také hodně cestuji mezi Kroměříží, kde pracuji, Vídní, kde dokončuji magisterské studium, a slovenským Kolárovem blízko Komárna, kde mám rodinu a odkud pocházím. Chci být připravený, kdyby ode mě při přejíždění do Rakouska či na Slovensko někde vyžadovali test," uvedl pedagog.

Zájem o testování mezi učiteli, který hlásí kraje, nepřevyšuje třetinu. V některých regionech je ještě nižší. Třeba ve středních Čechách se podle odhadů kraje zapojí jen deset až 20 procent z celkového počtu 26.000 učitelů, řekl dnes novinářům krajský radní pro vzdělávání a sport Milan Vácha (STAN). V Královéhradeckém kraji projevila zájem asi čtvrtina z přibližně 12.000 pedagogických pracovníků, uvedli zástupci kraje.

Antigenní testy využívají vzorek z nosohltanu jako testy PCR, na rozdíl od nich jsou ale méně přesné. Díky tomu, že se nemusí zpracovávat v laboratoři, se učitelé dozvídají výsledek téměř okamžitě. Lidé s pozitivním testem se pak musejí telefonicky nahlásit svému praktickému lékaři. S příznaky nemoci jdou do izolace, bez příznaků na místě absolvují ještě přesnější test PCR. Antigenní testy se poslední dobou používají také v domovech seniorů.