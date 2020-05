Zájem rodičů o návrat dětí na 1. stupeň základních škol je různý

Praha - Zájem o návrat žáků na první stupeň základních škol je různý. Do některých škol v krajích se do školních lavic chystá vrátit zhruba polovina až 70 procent žáků prvního stupně. Vyplývá to z vyjádření ředitelů škol, které oslovila ČTK. V Praze se někde přihlásila zhruba čtvrtina dětí, jinde kolem 85 procent. Žáci prvního stupně základních škol budou moci od 25. května navštěvovat školu ve skupinách do 15 dětí. Ministr Robert Plaga (ANO) dříve uvedl, že by měla až do konce školního roku zůstat dominantní výuka na dálku, docházka je dobrovolná.

Vláda nařídila uzavřít školy kvůli koronavirové nákaze 11. března.

Do ZŠ v Novém Městě nad Metují na Náchodsku ve Školní ulici nastoupí za týden v pondělí asi 60 procent žáků prvního stupně a všichni učitelé, co na prvním stupni učí. Škola má 375 žáků, z toho 230 na prvním stupni.

"Zatím to vychází na deset skupin s odřenýma ušima, spíše počítáme s 11," řekla ČTK ředitelka školy Pavla Smolová. Na prvním stupni je deset tříd. Výuku na dálku pro děti, které zůstanou doma, škola zřejmě zajistí dopoledne, ve stejný čas, jako s žáky ve škole. "Na prvním stupni učí on-line pět učitelů z deseti, takže zvažujeme, že on-line výuka a výuka dětí ve škole bude probíhat najednou," řekla Smolová.

Zájem o návrat na první stupeň Základní školy Rokycanova v Sokolově je podle ředitelky Petry Šiškové poloviční. Přihlásilo se tam přibližně 150 dětí ze 300. "Vyhověli jsme požadavkům rodičů, že děti budou mít většinou svojí třídní učitelku a svojí třídu. Přibližně to tedy vychází do těch 15 dětí na jednu třídu," řekla Šišková. Podle ředitelky se budou při hodinách ve škole zadávat žákům stejná cvičení i úkoly jako dětem v rámci domácí výuky. Vyučování bude upravené, učitelé se zaměří na český jazyk a matematiku, jazyky, přírodovědu a vlastivědu.

V Základní škole Týnská v Třebíči bude podle ředitele Jaroslava Abrahama šest skupin nejvýše po 14 dětech. Děti budou rozděleny podle toho, v kolik rodiče požadují jejich odchod domů a zda budou ve škole obědvat. Škola bude zřejmě fungovat do 15:00. Na skupiny žáků budou dohlížet především asistenti pedagogů a vychovatelky.

"Učitelé druhého stupně budou zapojeni jen okrajově, z třídních učitelek tam bude pravděpodobně jen jedna. Potřebujeme, aby kantoři dál učili na dálku," řekl Abraham.

Problém s nedostatkem vychovatelů pro děti v odpolední družině řešili učitelé některých základních škol na Opavsku. Zaznamenal ho například ředitel ZŠ Rovniny v Hlučíně Miroslav Všetečka. "Zajistit výuku pro všechny třídy nebude problém. Je to 15 učitelů. Musíme ale zajistit i 15 vychovatelů na odpoledne. Ty nemáme. Běžně si vystačíme s šesti," uvedl. Problém je v tom, že děti z jednotlivých tříd se nesmějí míchat. Učitelky nakonec souhlasily, že s dětmi zůstanou i odpoledne. Do lavic ZŠ v Ludgeřovicích na Opavsku se má vrátit 70 procent z 250 žáků nižšího stupně, řekl ČTK ředitel školy Karel Moric. Dodal, že dětem první, druhé a třetí třídy se bude věnovat třídní učitel, u žáků čtvrtých tříd se budou o výuku starat i jiní než třídní učitelé.