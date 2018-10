Praha - I druhý den letošního finále senátních voleb provází malý zájem voličů. Volební účast se kolem 11:00 pohybovala většinou kolem deseti až 15 procent, větší je jen výjimečně. V pátek přišla volit v průměru zhruba desetina oprávněných voličů, dnes chodí v některých okrscích hlasovat jen jednotlivci, vyplývá ze zjištění ČTK. Volební místnosti byly otevřeny v pátek od 14:00 do 22:00, dnes mohou lidé rozhodnout o 25 senátorech mezi 08:00 a 14:00. Nejsou hlášeny incidenty.

Volební účast v hlavním městě k 10:00 dosahovala zhruba 13 až 16 procent, v Praze 8 někde až ke 20 procentům. Městské části dosud nehlásily komplikace. Pražané rozhodují o senátorech za obvody Praha 2, Praha 8 a Praha 12.

Ve volebním obvodu č. 14 České Budějovice se volební účast pohybuje kolem deseti procent. V Třeboni je ve volební místnosti na Masarykově náměstí zapsáno 416 voličů, zatím jich přišlo 64, což je 15 procent.

Volební účast v senátních obvodech v Ústeckém kraji je průměru kolem 12 procent. Takovou mají například v Krupce, některé malé obce ale hlásí zatím jen asi šestiprocentní účast. Obdobné to je v Libereckém kraji, kde se volí senátor za Jablonecko a část Semilska. "Ráno byla místa, kde byla účast třeba jen osm procent a méně," uvedl Zdeněk Valášek z libereckého krajského úřadu. Naopak třeba v okrsku 36 na ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou odvolilo už přes 21 procent voličů.

Volební účast v druhém kole senátních voleb se v Karlovarském, Plzeňském a Ústeckém kraji po 11:00 většinou pohybovala mezi deseti a 15 procenty. Nejnižší je v senátních obvodech Rokycany a Domažlice, kde zatím hlas odevzdalo průměrně jen deset nebo 11 procent voličů. ČTK to řekl Jan Nový z krajského úřadu Plzeňského kraje. Necelých 12 procent lidí zatím volilo v Mariánských Lázních. V Chomutově volilo zhruba 14 až 15 procent voličů. Podobná je volební účast také v Sokolově.

Zájem voličů ve třech obvodech Moravskoslezského kraji zůstává velmi malý, podle odhadů zaměstnanců krajského úřadu se pohybuje účast okolo 12 procent. Voliči mohou senátory vybírat ve třech senátních obvodech - Opavě, Karviné a obvodu Ostrava-město.

Mezi deseti a 20 procenty se pohybuje volební účast ve volebním obvodu č. 53 Třebíč, kde o hlasy soupeří starostka Koněšína Hana Žáková (STAN) a notář Miroslav Michálek (ANO). V kulturním domě Račerovice byla dnes v 11:00 volební účast 20,8 procenta, v pohostinství Střížov, kde je ve výpisu 59 voličů, zatím přišlo 18. V jednom z volebních okrsků na třebíčské ZŠ Benešova je účast lehce přes deset procent.

Malý zájem o druhé kolo senátních voleb ze strany voličů v Olomouckém kraji pokračuje. Například ve Vranovicích - Kelčicích na Prostějovsku přišlo volit ze 140 voličů zatím pouze 30. "Volební účast je mizerná. V pátek přišlo dohromady 20 lidí, dnes dalších deset," řekl ČTK zástupce tamní volební komise. Na volební účasti se mohlo podle něj podepsat to, že zdejší starostka Irena Blažková (ANO) do druhého kola nepostoupila, skončila třetí o pouhých pět hlasů. ČTK řekla, že zachová neutralitu a před druhým kolem nikoho nepodpoří.

V obvodu Chrudim byla volební účast v 11:00 proměnlivá. V Pokřikově přišlo k volbám 11 procent lidí, do kulturního domu v Třemošnici pět procent. V Chrudimi ve volební místnosti v Gymnáziu Josefa Ressela dosáhla volební účast asi 25 procent.

I v obvodu Svitavy byla volební účast v 11:00 různorodá. V Bělé nad Svitavou odvolilo kolem deseti procent lidí, ve svitavské Střední zdravotnické škola kolem pěti procent. Do Tylova domu v Poličce dosud přišlo asi 13 procent voličů. V obvodu Náchod přišlo do 11:00 volit v náchodské Základní škole Staré Město čtvrtina voličů. V Hronově v základní škole dosáhla účast přibližně 25 procent, v Červeném Kostelci v základní škole 20 procent.

Velká volební účast zatím není ani ve Zlínském kraji. V Otrokovicích přišlo první den volit necelých devět procent voličů, řekla ČTK mluvčí radnice Romana Stehlíková. Procenta se zatím příliš nezvedla ani po dnešním otevření volebních místností, chodí už jen jednotlivci.

V Benešově dnes do 11:00 volební účast dosáhla 12,27 procenta, v Mladé Boleslavi přišlo zatím hlas odevzdat 13,71 procenta voličů. V Benešově o post senátora bojují říčanští politici Zdeněk Hraba (STAN) a Jiří Kozák (ODS), v Mladé Boleslavi proti sobě stojí mladoboleslavský primátor Raduan Nwelati z ODS a starosta Kosmonos Jiří Müller z ANO.

I dnes zůstaly zavřené volební místnosti v Praze 4 a na Vsetínsku. Už před týdnem tam byli v prvním kole senátory zvoleni nově bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš (za STAN) a opětovně zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Lidé si tak vyberou 25 senátorů z dvojnásobného počtu kandidátů, jimž dali největší důvěru před týdnem v prvním kole. Svými hlasy určí, jak silnou většinu bude mít nadále v horní komoře opozice. Vládní strany ANO a ČSSD mít navrch v Senátu nebudou ani s podporou KSČM, mohly by získat maximálně 15 mandátů. Jistý mají ale jen jeden na Karvinsku, kde proti sobě stojí bohumínský starosta Petr Vícha (ČSSD) a bývalá havířovská primátorka Milada Halíková (KSČM).

Nejsilnější frakci v Senátu - až osmnáctičlennou - mohou mít KDU-ČSL a STAN. ODS by mohla mít až 17 senátorů podobně jako ČSSD. ANO by mohlo mít až 16 senátorů v jednaosmdesátičlenné horní komoře. Udržet svůj klub by si mohlo i hnutí Senátor 21.

Mezi finalisty je deset žen, proti sobě stojí jen na Prostějovsku. Z 12 senátorů, kteří obhajovali mandát, může být znovu zvoleno s Čunkem dalších devět.

Hlasovat dnes mohou ti z 2,55 milionu voličů, kteří se do volebních místností nedostali v pátek. Hlasovací lístky a obálku lidé dostávají až ve volebních místnostech, musí si s sebou vzít jen průkaz totožnosti. Vyberou si hlasovací lístek se jménem svého favorita, vloží jej do obálky a pak ji vhodí do volební urny.