Zájem o střední školy v Praze od roku 2017 stoupl o více než dvě třetiny

Praha - V Praze se letos ke studiu čtyřletých středoškolských oborů hlásilo 17.343 uchazečů, což je o 2210 více než loni. Zhruba 800 tvoří uchazeči původem z Ukrajiny. V roce 2017 se na školy hlásilo 10.278 zájemců, letos tak jde o nárůst o zhruba 69 procent. Vyplývá to ze statistik státní organizace Cermat, která zajišťuje jednotné přijímací zkoušky. Na čtyřletá gymnázia se letos v metropoli chce dostat 4130 žáků, tedy o 139 více oproti loňskému roku a zhruba o polovinu více proti roku 2017. Podle zástupců metropole je kapacita středních škol v Praze stále dostatečná. V aktuálním školním roce je podle statistik ministerstva školství v prvních ročnících čtyřletých gymnáziích v Praze zhruba 2500 žáků.

Z celkového počtu uchazečů se podle čísel organizace nejvíce žáků hlásilo letos na střední odborné školy, a to 11.574. Vedle zájemců o gymnázia pak dalších 2345 mířilo na lycea, 1887 na střední odborná učiliště a na dvouleté nástavbové obory 1049. Většina uchazečů podle Cermatu využila možnost podat v prvním kole přijímacích zkoušek dvě přihlášky, počet uchazečů v jednotlivých kategoriích škol se tak mohl duplikovat.

Právě systém podávání dvou papírových přihlášek podle zástupců metropole představuje problém, protože mnoho uchazečů se dostane na obě školy a do doby odevzdání zápisového lístku blokuje místo v té, do které neplánuje nastoupit. Problém, který celý proces školám výrazně komplikuje, by podle vedení města mohla vyřešit digitalizace přijímacího řízení.

I když se v metropoli v poslední době mluví o nedostatku míst na středních školách, podle radního města Antonína Klecandy (STAN) je jich ve skutečnosti dost. Město má podle něj ve svých středních školách 17.100 míst, další nabízí soukromí a církevní provozovatelé. V devátých třídách základních škol v Praze je letos asi 11.500 žáků, velké množství zájemců o studium v Praze je ovšem i ze Středočeského kraje. Podle radního tvoří 40 procent uchazečů.

Město v posledních letech posiluje zejména gymnázia, jejichž kapacity zvyšuje zřizováním samostatných tříd ve středních odborných školách. V posledních třech letech tak vzniklo 400 míst. Kapacita je podle zástupců města vyšší, než je počet letošních uchazečů, kterých se na gymnázia přihlásilo 4130. Ve školním roce 2022/2023 bylo podle statistik ministerstva školství do čtyřletých gymnázií v Praze nově přijato 2488 žáků.

Zástupci nového vedení magistrát také opakovaně vyzvali stát, aby metropoli přispěl na budování nových školských kapacit, dohoda zatím nevznikla.

Nový ministr školství Mikuláš Bek (STAN) ohlásil záměr elektronizace přijímacího řízení, kterou má umožnit plánovaný registr žáků. Ten by mohl být k dispozici nejdříve v roce 2025, řekl dříve vrchní ředitel sekce informatiky, statistiky a analýz MŠMT Václav Jelen.

Celkem se letos na čtyřleté obory podle dat Cermatu hlásilo v ČR 89.729 dětí, což je asi o 42 procent více než v roce 2017. Podle odhadu Českého statistického úřadu nebude počet žáků v ČR klesat do roku 2030.

Počty uchazečů na čtyřleté maturitní obory v Praze:

celkem čtyřleté obory střední odborné školy gymnázia lycea střední odborná učiliště nástavby 2023 17.343 11.574 4130 2345 1887 1049 2022 15.133 9737 3971 2077 1422 910 2021 12.232 8247 3449 1539 824 200 2020 12.788 8297 3410 1703 1175 650 2019 11.630 7490 3171 1380 1149 581 2018 10.464 6837 2730 1289 981 554 2017 10.278 6612 2742 1122 1004 574

Zdroj: Cermat