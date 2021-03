Zájem o pobyty Erasmu klesl, vzrostl o projekty spolupráce na dálku

Praha - Výjezdů z ČR do zahraničí s evropským stipendijním programem Erasmus ubylo loni meziročně asi o polovinu. Pokračovaly hlavně dlouhodobé pobyty, účastníci při nich přitom někdy v zahraničí strávili jen část doby. Meziročně naopak na dvojnásobek narostl zájem institucí o takzvané projekty spolupráce na dálku. Novinářům to dnes na on-line konferenci řekly zástupkyně Domu zahraniční spolupráce (DZS).

Podle nich se loni v reakci na epidemii covidu-19 v programu Erasmus meziročně snížil hlavně počet krátkodobých výjezdů do zahraničí. Nejvíce se to týkalo učitelů, jejichž pobytů ubylo o 84 procent. Důvodem bylo to, že školy byly kvůli šíření nákazy často zavřené. O 78 procent pokleslo také množství výjezdů studentů středních odborných škol a učilišť z ČR. Menší pokles byl u vysokých škol. Studijních pobytů vysokoškoláků v zahraničí ubylo o 37 procent a pracovních stáží studentů o 46 procent.

Celkové množství vysokoškoláků, kteří vyjeli s Erasmem do zahraničí, poklesl ze zhruba 8000 na současných asi 4000, řekla mluvčí DZS Lucie Durcová. Podle Radky Vavrouškové z DZS je méně účastníků zejména v případě Velké Británie, Německa a Španělska, které v minulých letech patřily k nejoblíbenějším cílům Čechů. Nadpoloviční pokles byl také u skandinávských zemí, řekla.

Množství cizinců přijíždějících na studijní pobyty a stáže do ČR se ve srovnání s výjezdy Čechů snížil méně. Zatímco v dřívějších letech do Česka přijíždělo každoročně 10.000, nyní je to asi 55 procent. Durcová doplnila, že proti roku 2019 ale zároveň o osm procent vzrostl počet cizinců ve standardních studijních programech. Důvodem je zřejmě hlavně to, že se zájemci mohou zapsat do studia na dálku. Zahraniční studenti aktuálně tvoří 17 procent celkového počtu vysokoškolských posluchačů v ČR.

Studenti mají s programem Erasmus v současnosti tři možnosti zahraničního pobytu. Mohou do ciziny vyjet a případně tam kombinovat prezenční přednášky s distančními, nebo zahájit výjezd on-line z ČR a v zahraničí strávit jen část pobytu, či celý pobyt absolvovat z ČR. Možnost takzvaného virtuálního pobytu je podle Durcové nejméně obvyklá, studenti při ní také nemají nárok na stipendium z Erasmu.

Proti útlumu zájmu o výjezdy do zahraničí podle DZS loni velmi narostl zájem o takzvané projekty spolupráce, při kterých nikdo nemusí nikam cestovat. Tyto projekty trvají většinou asi tři roky a zájem o ně se loni zvýšil o 109 procent, řekla Durcová. Evropská komise navíc loni v reakci na pandemii rozhodla o zvláštní podpoře projektů zaměřených na digitalizaci či kulturu. Účastníci mohou být třeba školy nebo různé instituce.

Evropská komise minulý čtvrtek vyhlásila nový program Erasmus na období 2021 až 2027. Proti minulým sedmi rokům se v něm rozpočet navýší až na 28,4 miliardy eur, tedy zhruba dvojnásobek. Na mezinárodní studijní výměny a projekty půjde 26,2 miliardy eur a další 2,2 miliardy eur má být na pomoc zemím, které se připravují na budoucí členství v EU.