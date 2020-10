Zájem o odklad splátek klesá, Češi úvěry začínají platit

Praha - Zájem o odklad splátek úvěrů podle aktuálních dat České národní banky (ČNB) ustává. Banky k 25. září přijaly 401.223 žádostí, což je o 539 víc než předchozí týden. Přírůstek je zhruba o polovinu menší než v minulých týdnech. Možnost odkladu končí 31. října, podle hlavního poradce České bankovní asociace (ČBA) Vladimíra Staňury se ke konci září ke splácení půjček vrátilo asi 33 procent dlužníků. Podle průzkumu ČBA, který má ČTK k dispozici, dvě třetiny Čechů nechtějí možnost odkladu prodlužovat.

Z přijatých žádostí jich banky podle ČNB k 25. září schválily 358.936, oproti předchozímu týdnu tak přibylo 241 schválených žádostí. V případě 120.000 odložených splátek je lidé začali ke konci září znovu hradit. "Jde o klienty, kteří si splácení svých úvěrů odložili jenom o tři měsíce a pak také ty, kteří si své splátky odložili do konce října, ale v průběhu odkladu si to rozmysleli a začali se splácením dříve, než původně zamýšleli. Těch je zhruba 20.000," popsal Staňura.

V listopadu se tak k pravidelnému splácení půjček bude muset vrátit ještě asi 239.000 lidí. Z celkového počtu dlužníků je to osm procent. Podle ČBA mají úvěr v České republice zhruba tři miliony lidí. Někteří by se podle Staňury mohli se splácením dostat do potíží, ale nebudou to "závratná" procenta, uvedl. Některé banky podle něj proto nabízejí snížení výše splátky přes internetové bankovnictví, jiné avizují vznik speciálních klientských programů.

Na neplacení dluhů není dobré si zvykat podle 31 procent Čechů, podle osmi procent lidí byl dosavadní odklad dostačující. Individuální řešení s bankou v případě problémů se splácením je lepší podle 23 procent Čechů. Možnost prodloužení splátek úvěrů by uvítala třetina lidí, a to především mladých do 26 let, ukázal dále průzkum ČBA.

Vláda schválila možnost odkladu splácení úvěrů a hypoték 1. dubna. Přerušeno je splácení úroků i jistiny. Pouze u úvěrů firem je pozastaveno splácení jistiny, úroky firmy platí dál. Pokud klient odložení splátky využije, délka splácení úvěru se adekvátně prodlužuje o dobu, po kterou je splácení přerušeno. Za přerušení si banky neúčtují žádné poplatky.

Největší podíl na podaných žádostech mají spotřebitelské úvěry, a to 65 procent. Na hypotéky připadá 26 procent žádostí, šest procent na odklady podniků a tři procenta jsou nezařazená.