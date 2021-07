Zájem o očkování má zatím přes 13 procent dětí ve věku 12 až 15 let

Praha - Zájem o očkování proti covidu-19 projevilo za deset dní od spuštění registrací asi 13,2 procenta dětí ve věku 12 až 15 let. Zaregistrovaných jich je asi 60.400. Vakcínu už dostalo asi 11.500 (2,5 %) a 83 z nich má dokončené očkování dvěma dávkami. Vyplývá to z dat o očkování, která denně zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví. Celkem je v této věkové skupině více než 450.000 dětí.

Resorty zdravotnictví a školství už avizovaly, že plně očkované děti nebudou muset na začátku školního roku absolvovat testy na koronavirus. Pokud by platily stávající podmínky odstupu první od druhé dávky očkování nejméně 34 dní a plná bezinfekčnost uznaná dva týdny po její aplikaci, stihnou se testům vyhnout jen děti, které první dávku dostanou do této středy 14. července.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ale už dříve avizoval, že by se odstup mezi první a druhou dávkou mohl snížit zpět na 21 dní, tedy bude o 13 dní kratší. V takovém případě by stihly bezinfekčnost získat i děti, které by první dávku dostaly do 28. července.

V plánu je, že se děti v září budou testovat třikrát po sobě, 1. září, 6. září a 9. září. Vláda na konci června schválila, že kdo se testovat odmítne, bude muset po celou dobu ve škole nosit roušku či respirátor, jinak se nebude moci účastnit prezenční výuky. Kromě očkovaných nebudou testy povinné ani pro děti, které nákazu prodělaly v posledním půl roce.

Celkově už zdravotníci alespoň jednu dávka vakcíny proti covidu-19 aplikovali téměř 49 procentům populace, dokončené očkování mělo do soboty 35,6 procenta obyvatel. Do 8. července stačila i jedna dávka očkování pro prokázání bezinfekčnosti, nově jsou potřebné dvě dávky a plná ochrana vzniká po 14 dnech. Za změnou stálo riziko šíření varianty koronaviru delta, proti které chrání očkování jednou dávkou jen asi z 33 procent. Očkovaní lidé jsou ale přesto v naprosté většině chránění před vážným průběhem, který by si vyžádal pobyt v nemocnici.

Bezinfekčnost lidé potřebují pro návštěvu různých služeb, restaurací, koncertů či divadelních představení, turistických atrakcí jako jsou zoologické zahrady, koupaliště, památky nebo ubytování. Kromě očkování ji lze prokázat také potvrzením o prodělání nemoci v posledních 180 dnech nebo negativním testem. Antigenní platí 72 hodin, metoda PCR sedm dní.

Očkování proti covidu-19 podle věkových skupin:

Věk Počet obyvatel (k 1.1. 2021) Registrace První dávka Dokončené očkování 80+ 447.526 89 % 80,4 % 75,7 % 70 - 79 let 1,038.378 89 % 83 % 76,5 % 65 - 69 let 672.418 81,2 % 76,8 % 68,1 % 60 - 64 let 625.465 74,5 % 70,2 ˇ% 61,7 % 55 - 59 let 669.733 71 % 66,4 % 57,7 % 50 - 54 let 686.000 67,7 % 63,3 % 53,5 % 45 - 49 let 882.586 65,1 % 60,9 % 48,2 % 40 - 44 let 893.321 58,1 % 53,7 % 33,6 % 35 - 39 let 753.310 50,6 % 45,2 % 18,7 % 30 - 34 let 718.931 45,9 % 39,5 % 12 % 16 - 29 let 1,485.433 43,3 % 34,7 % 8,2 % 12 - 15 let 456.488 13,2 % 2,5 % 0 % (83) Celkem obyvatel 10,702 mil. 54,1 % 48,8 % 35,6 %

zdroj: data o očkování k 10. červenci