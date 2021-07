Zájem o očkování bez registrace trvá, v OC Chodov byla fronta na dvě hodiny

Praha - Zájem o očkování proti covidu-19 bez registrace na pražském hlavním nádraží a v nákupním centru na Chodově trval i dnes. Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), který centrum na Chodově zřizuje, na facebooku lidi vyzval, aby návštěvu kvůli velkému zájmu raději odložili. Fronta měla dopoledne podle něj více než 150 metrů a čekací doba přesahovala dvě hodiny. Velký zájem a fronty zaznamenalo také centrum na hlavním nádraží, které provozuje Fakultní nemocnice Bulovka.

"Prosíme, přijďte zítra nebo až později odpoledne," napsali zástupci IKEM. V pondělí, kdy se centrum otevřelo, tam bylo naočkováno asi 600 lidí, v úterý 800 a dnes očekávají ještě vyšší číslo. Na hlavním nádraží bylo v pondělí očkování asi 240 osob. Za celý den v Praze podali zdravotníci téměř 18.500 dávek.

Fronta zhruba na 45 minut byla dopoledne podle mluvčí Bulovky Evy Libigerové i před očkovacím centrem na hlavním nádraží. Odpoledne nemocnice na twitteru napsala, že denní kapacita je až 500 lidí. "Přestože jsme rozšířili provozní dobu a posílili personál, tvoří se fronty, a lidé zde tak mohou čekat delší dobu," uvedla nemocnice. Lidi vyzvala, aby se zaregistrovali i na její běžné očkovací místo.

V nákupním centru se očkuje vakcínou Pfizer/BioNTech, které se aplikují dvě dávky v odstupu 21 dní. Na nádraží zdravotníci podávají vakcínu Johnson & Johnson, které stačí pro navození imunity jedna dávka.

Také další pražská očkovací centra se snaží lidi upozornit na to, že se u nich očkování dočkají velmi brzy po registraci. Na facebooku na "očkování do několika dnů" láká například Nemocnice Na Františku. Tam se ale lidé musí předem registrovat na konkrétní čas, což je možné přes internet nebo na telefonní lince 1221.

Ministerstvo zdravotnictví na dvě nová očkovací místa zkouší lidi k očkování přilákat také losováním o věcné ceny. Jednou týdně bude možné vyhrát mobilní telefon a každý den tenisky a poukazy na web s počítačovými hrami.

Další očkovací místo bez registrace vznikne v obchodním centru na Smíchově

Očkovat proti covidu-19 i lidi, kteří se dopředu nezaregistrovali, by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) mohla i některá běžná očkovací centra. Řekl to novinářům po dnešním jednání sněmovních výborů pro zdravotnictví a školství. Podobná centra, jako nedávno otevřená v Praze na hlavním nádraží a v nákupním centru Chodov, by se podle něj mohla příští týden otevřít tři. Jedno má být v Brně. V pondělí se otevře očkovací místo v obchodním centru na pražském Smíchově, napsal ministr později na twitteru.

"Není to možné udělat úplně kdekoliv, musí tam být zázemí pro skladování vakcín. Musí to schválit i hygiena, přeci jenom je to poskytování zdravotních služeb," řekl ve Sněmovně ministr. Zájem o dvě nová centra je podle něj až překvapivý, denně se tam chtějí nechat očkovat stovky lidí. Jestli je víc motivuje to, že se nemusí registrovat předem, nebo losování o věcné ceny, nechtěl spekulovat.

O dalších místech pro očkovací centra bez registrace se rozhodne během několika příštích dní. Musí to ale podle něj být místa, kde je velký "průtok" lidí, jako jsou právě obchodní centra nebo centra větších měst. Nutná je zároveň dobrá dopravní dostupnost, v Praze například metro.

Jedno z takových míst bude obchodní centrum Nový Smíchov na Andělu. Vojtěch večer na twitteru oznámil, že na starosti ho bude mít motolská nemocnice, otevřeno bude mít od 09:00 do 20:00, kapacita bude 250 až 300 lidí denně. "A plánujeme je i v dalších městech," dodal ministr.

Správa železnic hledá vhodná místa pro očkování na nádražích napříč celou zemí, především v krajských městech. Pravděpodobná jsou podle dostupných informací například na nádražích Brno-Královo Pole, Ostrava hlavní nádraží, Hradec Králové hlavní nádraží nebo ve Středočeském kraji v Kolíně.

Zatím není jasné, jestli se i v nových centrech počítá s dodatečnou motivací očkovaných formou losování o ceny. Mezi očkovanými na pražském Chodově a hlavním nádraží se denně vybírá výherce tenisek a poukazů na web nabízející počítačové hry, týdně se losuje o mobilní telefon. Vojtěch už dříve uvedl, že tím cílí hlavně na mladé, mezi kterými je velký podíl neočkovaných, a nejvíc mezi nimi v posledních dnech přibývá nakažených.