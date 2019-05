Zájem o manželství se zvedl, téměř polovina svazků se ale rozpadá

Praha - Zájem Čechů a Češek o manželství se v posledních letech zvýšil a svateb přibylo. Skoro polovina těchto tradičních svazků se ale rozpadá, i když soužití vydrží déle než dřív. Tři pětiny rozvádějících se párů mají nezletilé děti. Velká část rozvedených pak znovu uzavírá sňatek. Čtvrtina z těch, co se znovu ožení či vdají, to udělá do tří let po rozvodu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Na 15. května připadá Mezinárodní den rodiny.

Sociologové a demografové poukazují na to, že se podoba rodiny postupně mění. Není to už jen sezdaná dvojice s potomky. Téměř polovina dětí se rodí mimo manželství. Po rozvodech je řada rodin neúplných, většinou v jejich čele stojí žena. Po druhých či dalších sňatcích pak vznikají takzvané sešívané rodiny nevlastních rodičů a dětí. Existují duhové rodiny, které tvoří dvě matky či dva otcové s dětmi.

Sňatek loni uzavřelo zhruba 54.500 párů. Bylo jich tak o 1900 víc než v předchozím roce a nejvíc od roku 2007. Podle statistiků se nejvíc lidé brali v červnu a srpnu. Ženichům bylo nejčastěji 29 let a nevěstám 27 let.

V roce 2017 se znovu oženilo 12.080 rozvedených mužů. Téměř dvěma pětinám z nich bylo mezi 40 a 50 lety. Víc než čtvrtina mužů uzavřela další manželství do tří let po skončení toho předchozího. Znovu se vdalo i 11.672 rozvedených žen. Desetina z nich měla nového manžela do roku po rozvodu, čtvrtina do tří let. Dvěma pětinám nevěst bylo mezi 35 a 45 lety.

Manželství v Česku se postupně prodlužuje. Předloni končilo po 13,2 roku. V roce 2010 bylo o půl roku kratší. V roce 2000 se manželé rozcházeli po 11 letech společného života, na začátku 90. let po deseti letech.

Podle statistiků se rozpadá téměř polovina manželství. V roce 2017 úhrnná rozvodovost dosahovala 47,2 procenta. Po několika letech poklesu se tak znovu zvedla. Nejvyšší byla v roce 2010, kdy dosahovala přesně 50 procent. V roce 2000 končily nezdarem zhruba dvě pětiny oficiálních svazků. Přes třetinu se podíl přehoupl na počátku 80. let. Pětinový byl v polovině 60. let.

Před dvěma lety se rozvedlo téměř 25.800 dvojic. Ve zhruba 15.200 z nich, tedy ve třech pětinách žily nezletilé děti. Rozvod tak dopadl na 23.740 chlapců a děvčat. Loni skončilo podle předběžných údajů 24.100 manželství. Celkem 14.100 dvojic mělo nezletilé děti. "Rozvedeným mužům bylo v průměru 44,8 roku, rozvedeným ženám 41,9 roku," uvedli statistici.

Nejčastějším důvodem rozvodu byl podle údajů rozdíl povah, názorů a zájmů. Nevěra hrála roli v necelých třech procentech případů. K dalším příčinám patřily zlé nakládání, nezájem o rodinu, alkoholismus či sexuální neshody.

Registrované partnerství od července 2006 do konce minulého roku podle údajů Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) uzavřelo 1954 mužských a 1163 ženských dvojic. V poslední době vzrostl zájem žen o tento svazek. O jeho zrušení požádalo do konce loňska 448 párů.

V Česku se loni narodilo 114.000 dětí. Bylo jich tak zhruba o 400 méně než před rokem, stále ale víc než v předešlých šesti letech. Téměř polovina chlapců a děvčat přichází na svět mimo manželství. Loni to bylo 48,5 procenta. V roce 2017 byl podíl dosud nejvyšší, dosáhl 49 procent.

Průměrný věk, kdy ženy mívají první dítě, se v posledních letech ustálil na 28,2 roku. V průměru Češky rodí ve 30 letech. Nejmladší byly matky za totality v polovině 80. let. Tehdy ženy první dítě měly ve 23,3 roku. Průměrné rodičce pak bylo 24,6 roku.

Na přelomu tisíciletí Česko patřilo k zemím s nejnižší plodností na světě, dosahovala hodnoty 1,13 či 1,14. Ženy v Česku tak za svůj život přiváděly na svět v průměru jedno dítě. Od té doby zájem mít potomka roste. Předloni se plodnost rovnala 1,67.