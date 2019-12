Výbeh slonů v liberecké zoo, která byla 24. prosince 2019 otevřena za dobrovolné vstupné. Přišlo 5521 návštěvníků, loni na Štědrý den zavítalo do zahrady 3632 lidí.

Liberec - Zájem o libereckou zoo byl dnes na její poměry obrovský. O Štědrém dnu přišlo 5521 lidí, vstupné bylo dobrovolné. ČTK to řekl ředitel zoo David Nejedlo. "Vyšlo počasí," uvedl. V Liberci dnes svítilo sluníčko a bylo kolem pěti stupňů Celsia.

Za špičkovou denní návštěvnost liberecká zoo považuje zhruba 4000 lidí, loni jich na Štědrý den bylo 3632. "Jednou jsme měli o Štědrém dnu i přes 6000 lidí," řekl Nejedlo. Dnes mezi návštěvníky převládaly rodiny s malými dětmi. Placení vstupného nechala zoo o Štědrém dnu tradičně na uvážení příchozích. Kolik se podařilo vybrat, budou podle ředitele vědět až v dalších dnech. Lidé dnes také přinášeli dárky pro zvířata, například lana, hračky i požární hadice, z nichž se hračky pro zvířata vyrábí.

Nejstarší zoo v republice patří mezi nejnavštěvovanější místa v Libereckém kraji. Rekordní byla návštěvnost v roce 1989, kdy přišlo zhruba 460.000 lidí. Loni zoo prošlo 368.195 návštěvníků, letos to bude lepší. Nejedlo očekává, že budou mít kolem 380.000 lidí. "Návštěvnicky byla sezona velmi dobrá, stejně jako chovatelsky. Z odchovů byli asi nejzajímavější lvi berberští," dodal ředitel zahrady. Pár lvíčat se narodil v květnu.

Letošní rok se měl nést původně ve znamení oslav 100. výročí od založení zahrady, badatelé ale zjistili, že její historie je ještě o 15 let delší. "Výročí jsme si dost připomínali," uvedl Nejedlo. K jubileu vydala zoo i suvenýrovou eurobankovku. Aktuálně se v zoo provádí za provozu její největší letošní investice, oprava takzvaného náměstíčka v dolní části zahrady za zhruba pět milionů korun. Promenádní cesta byla už v dezolátním stavu stejně jako vodovod a další inženýrské sítě v zemi. Oprava přinese i změnu povrchu, asfalt nahradí dlažba. Práce by měly skončit nejpozději do jara příštího roku, kdy začíná hlavní část sezony. Ve fázi plánování je nyní projekt spojený s rozšířením zoo ze současných 14 na 25 hektarů a vybudováním takzvaného Údolí ohrožení divočiny. "Příští rok bychom chtěli představit veřejnosti architektonickou studii," dodal Nejedlo.

Bezmála 2000 lidí dnes přišlo na vánoční komentované krmení zvířat do brněnské zoo. ČTK to řekl mluvčí zahrady Michal Vaňáč. Lidé se mohli podívat na krmení levhartů, vari černobílých, pásovců štětinatých a bizonů.

Krmení provázelo dobré počasí. "Svítilo slunce, nefoukal žádná vítr. Teplota se pohybovala kolem šesti stupňů," uvedl Vaňáč. Na návštěvu zoo podle něj přišly rodiny s dětmi, zavítali ale i další lidé i celé skupiny.