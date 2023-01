Praha - Zájem o letní dovolené v předprodeji je aktuálně vyšší než v roce 2019, řekli dnes ČTK oslovení prodejci. Do konce akcí v únoru si zájezd plánuje koupit asi 13 procent Čechů, loni jich však bylo 21 procent. Vyplývá to z průzkumu ERV Evropské pojišťovny. Podle něho si naopak téměř třetina respondentů koupi dovolené plánuje na poslední chvíli formou tzv. last minute nabídek, zhruba 21 procent Čechů si chce letní zájezd pořídit do konce dubna a dalších 39 procent se letos na dovolenou nechystá vůbec. Průzkum pro ERV Evropskou pojišťovnu uskutečnila loni v prosinci agentura NMS Market Research a zapojilo se do něj 1028 lidí.

Podle ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové se průměrná sleva na zájezd v lednu pohybuje okolo 15 procent. K pobytům v předprodejích se kromě akčních cen pojí i další benefity, jako jsou například nízké zálohy, které se pohybují v rozmezí tisíce až 2000 Kč za osobu, uvedla Chaloupková. Cestovní kanceláře klientům standardně nabízejí také možnost dítěte zdarma či bezplatné parkování na letištích. Při koupi zájezdů v předprodejích se klienti vyhnou sankcím i v případě změny destinace nebo posunutí termínu, dodala Chaloupková. Ke třem čtvrtinám zájezdů ve formě first minute si klienti sjednávají pojištění storna, vyplývá dále z průzkumu ERV Evropské pojišťovny.

Zájem o dovolenou v předprodeji je během současné sezony třikrát vyšší než v době před koronavirovou pandemií, uvedl mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk. Rychle se podle něj vyprodávají hotely, které jsou vhodné pro rodiny s dětmi. Rostoucí poptávku zaznamenala i cestovní kancelář Invia, rozhodla se proto navýšit kapacity do Řecka, Turecka a Egypta, řekla ČTK mluvčí CK Ilona Topolová. Proti roku 2019 je zájem o pobyty v předprodeji vyšší také v cestovní kanceláři Čedok, a to asi o pětinu. Ve formě first minute nabídek firma aktuálně prodává všechny letní zájezdy.

Dovolenou klienti podle prodejců směřují především do období školních prázdnin v červenci a srpnu. Zájem je ale také o termíny v dubnu a květnu, kdy se začíná létat na Djerbu či Rhodos, a o září a říjen s nabídkou cest do Egypta a Tuniska, řekla Topolová. Žádané jsou podle Bezděka hlavně klasické dovolenkové destinace, ke kterým patří Španělsko, Turecko nebo Spojené arabské emiráty. Letos je nově v oblibě také Madeira a Kapverdy, uvedla Topolová.

Zájezdy na poslední chvíli si podle ní kupují spíše mladší cestovatelé. "Vzhledem k tomu, že poptávka po cestování navázala na rekordní sezónu v roce 2022, očekáváme, že nabídky last minute budou letos omezené," řekla mluvčí Čedok Kateřina Pavlíková.