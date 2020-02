Zájem o letenky klesá, do Itálie až o 70 procent

Praha - Zájem Čechů o létání kvůli koronaviru klesá. Prodeje letenek do Itálie se v posledním týdnu meziročně snížily až o 70 procent. Zájem klesá i u dalších destinací v Evropě a Asii. Vyplývá to z informací prodejců pro ČTK. Koronavirus dosud zasáhl 53 zemí po celém světě, úřady hlásí přes 83.000 nakažených, většinou s mírným průběhem. V Evropě je nejvíce postižená Itálie.

Šíření koronaviru má podle ředitelky letenkového portálu Student Agency Věry Janičinové dopad na celkový prodej letenek. "V měsíci únoru jsme zaznamenali pokles zájmu o letenky na celém českém trhu o 15 procent," uvedla. Nejvýrazněji zájem klesá vedle Itálie také u zemí jihovýchodní Asie, kde se prodeje meziročně propadly až o třetinu. V posledních týdnech pak klesají prodeje i do dalších zemí, v případě jiných evropských míst je zájem nižší o jednotky procent.

Podle Janičinové je větší zájem i o stornování letenek a změnu rezervací. Zatím častěji zákazníci volí změnu rezervace letu na jiný termín. Někteří dopravci, například Lufthansa, začali v minulých dnech na některých vybraných linkách nabízet možnost bezplatné změny termínů letů.

Na situaci reagují letecké společnosti, podle šéfa letenkového portálu Letuška.cz některé z nich v uplynulých týdnech začaly navyšovat počty letů do destinací Severní Ameriky, jako jsou New York, Los Angeles či Toronto. "Využívají přitom odstavených letadel ze zrušených linek do Číny. Navýšená kapacita míst se odráží i na cenách letenek, které klesají," řekl Trejbal.

Připomněl tak situaci, kdy řada letů byla kvůli koronaviru zrušena. Už na přelomu ledna a února začali mnozí dopravci i státy omezovat linky do Číny, kde je ohnisko nákazy. V Česku platí dočasný zákaz od 9. února. V posledních dnech se celosvětově ruší také letecké spoje například do Jižní Koreje, kam svou linku přerušily i České aerolinie, či do Íránu.

Nový typ koronaviru se šíří od loňského prosince z Číny a zabil od té doby přes 2800 lidí, většinu v Číně. Z evropských zemí se v posledních dnech nákaza šíří hlavně v Itálii, případy ale zaznamenaly i další evropské země včetně Německa, Francie a Británie.