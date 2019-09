Zájem o koleje VŠ je vysoký, převis poptávky láká firmy

Praha - Zájem o studentské ubytování na vysokoškolských kolejích v Praze zůstává několikátým rokem vysoký. Letos je podobný, nebo i větší než loni. Část studentů se svými žádostmi o místo na kolejích proto neuspěla. Větší šanci budou mít asi později na podzim, jelikož obsazenost pokojů po zahájení akademického roku většinou klesne. Vyplývá to z odpovědí zástupců vysokých škol. Převis poptávky po kolejích láká firmy. Studentům nabízí například ubytování v soukromých studentských domech.

Poptávka po kolejích v posledních letech vzrostla v reakci na růst cen bytů. Zatímco cena za ubytování na kolejích se pohybuje přibližně mezi 2300 a 4500 korun měsíčně, pronájem bytu 2+KK o velikosti 54 metrů čtverečných vyšel v Praze v druhém letošním čtvrtletí podle developerské společnosti Trigema v průměru zhruba na 17.700 Kč měsíčně. Byty se studentům špatně shání i proto, že pronajímatelé dávají přednost jiným zájemcům. Na kolejích mladým lidem navíc odpadne starost s hledáním spolubydlících.

Například na České zemědělské univerzitě (ČZU) se tak za poslední tři roky zvedl zájem o koleje o 60 procent, řekla ČTK ředitelka kolejí a menz školy Jana Rácová. Na Českém vysokém učení technickém (ČVUT) stoupla podle vedoucí kolejí Petry Solimanové poptávka po kolejích meziročně o 15 procent a na Vysoké škole ekonomické (VŠE) podle mluvčí školy Martiny Mlynářové o deset procent. Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) eviduje letos stejný zájem o studentské ubytování jako loni, doplnil mluvčí Michal Janovský.

Univerzita Karlova (UK) sleduje podle vedoucí kolejí školy Miroslavy Hurdové velký zájem o koleje v posledních dvou letech. Celková kapacita kolejí nejstarší a největší vysoké školy v ČR je nyní 11.229 lůžek, o ubytování nově požádalo přes 8500 žadatelů a zatím neuspělo asi deset až 15 procent z nich, řekla. Podobný podíl žádostí odmítlo ČVUT.

Hůře jsou na tom zájemci o koleje ČZU. "Z celkového počtu žádostí neuspělo 38,62 procenta," uvedla Rácová. Lepší situace je naopak na Vysoké škole chemicko-technologické, která má podle Janovského koleje pro 1500 studentů a někteří ubytovaní se postupně odhlašují. "Momentálně není uspokojeno 20 studentů, předpokládáme ale na základě loňských zkušeností, že do zahájení semestru budou mít své místo na koleji i oni," řekl mluvčí. Všechny vlastní studenty se možná podaří ubytovat i VŠE.

Neúspěšným žadatelům o koleje v současnosti nabízí studentské ubytování i developerské firmy. Například společnost Zeitraum má nyní pro studenty připraveno zhruba 420 lůžek ve čtyřech nově zrekonstruovaných budovách v Praze.

"Kromě individuálních studentů, kteří tvoří v našich studentských domech asi 30 procent ubytovaných, spolupracujeme také s více než dvaceti univerzitami. Vysokým školám podle dohod garantujeme určitý počet lůžek, což v některých případech znamená i celé patro," řekl vedoucí obchodního rozvoje společnosti Lukáš Drásta. O koncept soukromého studentského ubytování je podle něj velký zájem, takže ho firma plánuje rozšířit i do dalších univerzitních měst.

ČZU a UK chtějí kvůli velkému zájmu o koleje v následujících letech rozšířit své ubytovací kapacity. ČZU má v plánu přístavbu pro 44 nových lůžek, více v současnosti neumožní prostorové podmínky kampusu, řekla Rácová. UK hodlá v příštím roce rozšířit o 200 míst koleje v Hostivaři. Další oslovené školy podobné změny neplánují. Všechny univerzity koleje postupně rekonstruují. Další investice jsou podle zástupců ČZU a VŠE potřeba hlavně do sociálního zařízení či vybavení pokojů. V následujících letech budou moct školy využít peníze z dotačního programu ministerstva školství, který do roku 2027 počítá s podporou investic do kolejí a menz ve výši 2,5 miliardy korun.

Případné zdražení studentského ubytování by podle zástupců škol mělo odpovídat inflaci. Nyní se ceny kolejí pohybují zhruba mezi 72 až 146 korunami za noc. Závisí na typu pokoje či lokalitě.