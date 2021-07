Zájem o internetové seznamky stoupl, využilo je 75 % Čechů

Praha - Zájem Čechů o internetové seznamky během koronaviru stoupl. Zkušenost s on-line seznamování má v tuzemsku 75 procent lidí, před třemi roky to bylo o 16 procentních bodů méně. Ve světě se staly naprostým hitem videohovory, které u Čechů větší oblibu nezískaly. Vyplývá to z globálního průzkumu společnosti Kaspersky, do kterého se v Česku zapojilo přes 500 respondentů.

Mezi nejoblíbenější patří aplikace Badoo, se kterou má zkušenost 54 procent z těch, kteří tento typ služeb někdy využili. Následuje Tinder (45 procent), Seznamka.cz (32 procent), 23 procent zkoušelo najít partnera přes Instagram, následují Amateri.cz (17 procent) a serióznější eDarling (15 procent).

Zatímco jinde ve světě se chtělo setkat osobně jen 14 procent lidí kvůli koronavirovým rizikům, a v naprosté většině dali přednost chatování či telefonátům včetně videohovorů, v Česku volilo osobní setkání 29 procent uživatelů, což je nevíce ze všech zapojených zemí. Uživatelé z Česka se nejčastěji potkají s jedním nebo dvěma potenciálními partnery za měsíc. Češi zároveň také velmi málo řeší, zda má jejich nový protějšek očkování nebo negativní testy. Zajímá to jen každého pátého, zatímco ve světě je to přes 40 procent.

"Potřeba osobního setkání po měsících izolace je konec konců jednou z nejlidštější potřeb. Lidé jsou společenské bytosti, potřebujeme společnost, vzájemnou komunikaci a pocit blízkosti, a to i fyzické. Seznamovací aplikace sice umožnily navazovat kontakty s novými lidmi i během pandemie, ale jen virtuálně. Fyzické setkání je však něco úplně jiného. Je to o řeči těla, vůni a doteku. Teprve když se tyto složky spojí, můžeme skutečně posoudit, co k dané osobě cítíme. Pandemie námi otřásla. Mnoho věcí, které jsme před pandemií považovali za samozřejmé, zmizelo," uvedla terapeutka Birgitt Hölzelová.

Nárůst online seznamování s sebou podle expertů Kaspersky nese také prvky rizika. Nejen zklamání nebo odhalení identity mezi známými, ale také hackerské aktivity, které využívají citlivosti situace nebo sbírají osobní data, která nadále využívají pro online nátlak.