Zájem o hlasování do voleb z auta je mezi lidmi v karanténě zatím malý

Volička vhazuje lístek do urny při volbách do Poslanecké sněmovny na drive-in volebním stanovišti pro lidi v karanténě, 6. října 2021 v Jihlavě.

Volička vhazuje lístek do urny při volbách do Poslanecké sněmovny na drive-in volebním stanovišti pro lidi v karanténě, 6. října 2021 v Jihlavě. ČTK/Pavlíček Luboš

Praha - Volby do Sněmovny pro lidi v karanténě nebo izolaci kvůli koronaviru se dnes rozjely jen pozvolna, podle zjištění ČTK zájem ze strany těchto voličů o hlasování z auta je zatím malý. Hlasovací lístek odevzdalo na takzvaných drive-in stanovištích jen několik lidí. Po celém Česku bylo připraveno 82 takových stanovišť a nejčastěji jsou na parkovištích nebo v areálech státních institucí. Kolik je v Česku dospělých v karanténě a izolaci, není ze státních statistik jasné.

Jen jednotlivce zaznamenali volební komisaři na drive-in stanovištích po jejich otevření v 8:00 v Moravskoslezském či Jihočeském kraji nebo na Vysočině. "Například v Ostravě to během první půl hodiny byli čtyři voliči a v Karviné jeden," řekla ČTK Miroslava Chlebounová z moravskoslezského krajského úřadu. V Českých Budějovicích a Českém Krumlově odvolilo do 8:45 po dvou lidech, v několika dalších okresech nikdo. Vedoucí správního oddělení jihočeského krajského úřadu Lenka Malovcová ČTK řekla, že vzhledem k aktuálnímu nepříznivému počasí se vyšší účast čeká spíš kolem poledne.

Na jihlavské volební stanoviště přijeli první dva voliči hned v 8:00 a během půlhodiny volili z auta čtyři lidé. V celém kraji se podle informací Kraje Vysočina k volbám v prvních 30 minutách dostavilo osm voličů.

V Pardubickém kraji za 30 minut po otevření míst pro hlasování z auta podle mluvčího hejtmanství Dominika Bartáka odvolil jediný člověk, a to ve Svitavách. Velký zájem o volby po otevření stanovišť nebyl velký ani v Plzeňském kraji. Například v Sušici nepřijel za první půlhodinu volit nikdo, v Plzni jedno auto se dvěma voliči, řekl ČTK vedoucí odboru vnitřních věcí krajského úřadu Jan Nový.

Zatím jen sporadicky přijížděli voliči i na pět mobilních stanovišť v Olomouckém kraji. Například v krajském městě, kde se čeká nejvyšší účast, hodil volební obálku do urny z okénka auta první volič v 08:30.

Obyvatelé Ústeckého, Zlínského, Libereckého, Karlovarského nebo Královéhradeckého kraje zájem o volby v karanténě nebo v izolaci ráno neprojevili. Ani jedno auto nepřijelo od 8:00 podle zjištění ČTK ani do Děčína, ani do Ústí nad Labem, kde drive-in stanoviště fungovala už při loňských krajských volbách. Stejné to bylo ráno ve Zlíně. Lidé v karanténě nebo izolaci tam mohou odevzdávat hlasy na parkovišti v někdejším Baťově továrním areálu. Za první půlhodinu od otevření drive-in místa tam žádný volič nepřijel, zjistila na místě ČTK.

Nikdo nedorazil ráno ani na stanoviště v Liberci za policejní budovou v Pastýřské ulici. ČTK to řekl půl hodiny po otevření stanoviště zapisovatel David Fátor. Po zkušenosti z minulých voleb tamní krajský úřad ale velkou účast nečeká, proto je v Liberci jen jedno stanoviště, a nikoli dvě jako při loňských volbách. Možnost volit na driv-in stanovišti nevyužil za prvních 45 minut nikdo ani v Hradci Králové nebo Rychnově nad Kněžnou, řekli ČTK zástupci samospráv.

V Karlovarském kraji mohou lidé v karanténě či izolaci volit do Sněmovny v Karlových Varech, Sokolově a Chebu. Do Sokolova za první hodinu nikdo nepřijel a podle zapisovatele volební komise to bylo stejné i v ostatních dvou místech.

Občané, kteří z vážných důvodů nemohou dnes využít hlasování z automobilu, mohou nejpozději do čtvrtečního večera požádat o možnost volit z domova do zvláštní přenosné volební schránky. Například v Královéhradeckém kraji podle Martiny Svatoňové z kanceláře hejtmana o tento způsob hlasování požádalo k dnešním 8:45 osm lidí.