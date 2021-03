Zájem o dluhopisy pro občany v desáté emisi klesl, začíná nová

Praha - Lidé si v desáté emisi objednali státní dluhopisy určené pouze pro fyzické osoby za 3,37 miliardy korun. Počet objednávek činil 5590. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí. V předchozí deváté emisi si lidé koupili státní dluhopisy za zhruba pět miliard korun. Během deseti upisovacích období zájem o spořicí dluhopisy tak činil zhruba 28,8 miliardy korun. Největší zájem byl zatím o tzv. protiinflační dluhopis, který nabídlo MF od třetí emise. Dnes ministerstvo zahájilo 11. emisi dluhopisů, dluhopisy je možné objednat do pátku 18. června.

Ministerstvo financí nabízí v nové emisi opět dva typy dluhopisů, a to reinvestiční a protiinflační se splatností šest let. Výnosy obou dluhopisů jsou osvobozené od daně z příjmů. "Investice do státních dluhopisů byla vždy vnímána jako bezpečné uložení peněz, proto se nebojím, že by o ně zvláště v této době nebyl zájem," uvedl analytik společnosti 4fin David Krůta.

Reinvestiční spořicí dluhopis má stejně jako předchozí emise rostoucí roční výnosy. Průměrnou roční úrokovou sazbu ministerstvo financí stanovilo u nové emise na 1,5 procenta, u předchozí to bylo jedno procento. V první emisi byl průměrný výnos u reinvestičního dluhopisu stanoven na 2,07 procenta před zdaněním, ve druhé na 1,99 procenta, ve třetí emisi 1,91 procenta, ve čtvrté 1,62 procenta před zdaněním, v páté 1,42 procenta, v šesté 1,62 procenta, v sedmé 1,5 procenta a v osmé i deváté jedno procento před zdaněním.

"Průměrný výnos tohoto dluhopisu koresponduje s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu," uvedlo MF.

U tzv. protiinflačního dluhopisu je nadále jeho výnos stanoven podle vývoje spotřebitelských cen. Minimální úroková sazba v každém výnosovém období je stanovena na nula procent ročně. V případě deflace tak zůstane podle MF jmenovitá hodnota držených dluhopisů zachována, zatímco jejich reálná hodnota stoupne.

Protiinflační dluhopis je tedy podle Krůty zajímavý pro velmi konzervativního investora k uchování hodnoty peněz. "Reinvestiční dluhopis má předem pevně nastavené výnosy, které každým rokem stoupají. Ministerstvo financí tím chce občany motivovat, k držení dluhopisu do splatnosti, ale při průměrném čistém výnosu zhruba 1,5 procenta ročně pochybuji, že se jim to podaří," uvedl.

Zároveň Krůta ohledně protinflačního dluhopisu upozornil, že dříve k němu MF dávalo prémii 0,5 procentního bodu k ročnímu výnosu, nyní již ovšem ne. "Na druhou stranu výnosy jsou osvobozeny od daně z příjmů. Jak se zdá, pro dluhopis je to výhodnější než výše zmíněná prémie," dodal.

Všechny nabízené dluhopisy, tedy reinvestiční a protiinflační, je možné pořídit prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo také na vybraných pobočkách České spořitelny a ČSOB.

V této souvislosti MF upozornilo, že zájemci o státní dluhopisy, kteří dosud nemají zřízen majetkový účet vedený v samostatné evidenci státních dluhopisů, a doposud odkládali návštěvu smluvního distributora například z důvodů obavy šíření pandemie, si budou moci ke konci dubna zřídit účet bez nutnosti návštěvy kamenné pobočky díky nově zaváděné možnosti provedení dálkové identifikace a autentizace přes portálu státní správy.

V jednotlivých upisovacích obdobích, která na sebe navazují, si mohou zájemci pořídit dluhopisy v minimální hodnotě 1000 Kč. Maximální objem je stanoven na 50 milionů korun pro jednotlivý typ Dluhopisu Republiky.

Emise Objem (mld. Kč) Pilotní - podzim 2011 20,4 Jarní 2012 15,3 Vánoční 2012 30 Jarní 2013 17,5 Vánoční 2013 21,3 Dluhopis - 1. emise 2,92 Dluhopis - 2. emise 0,9 Dluhopis - 3. emise 5,38 Dluhopis - 4. emise 1,2 Dluhopis - 5. emise 1,7 Dluhopis - 6. emise 2,1 Dluhopis - 7. emise 2,3 Dluhopis - 8. emise 4,02 Dluhopis - 9. emise 5 Dluhopis - 10. emise 3,37*

* objem objednávek

Zdroj: MF