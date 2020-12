Zájem o chlebíčky na Silvestra je v Brně větší než obvykle

Brno - Zájem o chlebíčky je letos na Silvestra v brněnských lahůdkářstvích větší než obvykle. Aby jejich zaměstnanci vyhověli co nejvíce lidem a oblíbený pokrm dodali čerstvý, chodí v těchto dnech do práce už časně ráno a končí pozdě večer. Provozovatelé přesto museli několik objednávek odmítnout a předpokládají, že se dnes před jejich podniky budou tvořit dlouhé fronty. Vyplývá to z odpovědí oslovených zástupců lahůdkářství.

V souvislosti s vládními opatřeními proti šíření koronaviru, které nedovolují větší oslavy příchodu Nového roku, čekala menší zájem například provozní chlebíčkárny Ema Kateřina Šubrtová. "Paradoxně jsou ale letos lepší tržby než v minulých letech. Každý rok máme hodně zakázek, ale letos je zájem obrovský. V průměru si každý žádá 50 až 60 kousků, ale jsou menší. Dohromady v 15 lidech nachystáme tak 5000 chlebíčků," vyčíslila Šubrtová.

Objednávky nepřijímá už zhruba tři týdny. "Odmítla jsem aspoň 300 lidí, ale budeme mít výdejní okénko, kam lidé mohou přijít, takže očekávám velkou frontu, s těmi dvoumetrovými rozestupy si ani nedokážu představit, kam až bude," dodala provozní. Cena jednoho chlebíčku se tam pohybuje od 30 do 40 korun, výjimkou je druh s lososem za 54 korun.

Kolem 4000 kusů chlebíčků a mnoho dalších předkrmů či obložených mís chystají ve výrobně studené kuchyně Lahůdka. "Čekali jsme to slabší, ale je nátřask. Objednávky jsou menší, po 10 až 20 kusech, ale je jich mnoho. Odmítala jsem spoustu lidí. Je nás 14 a musíme to stihnout připravit v co nejkratším čase. Do práce teď chodíme na třetí ráno a dnes (ve středu) tu budeme zhruba do sedmi do večera. Lidé mohou přijít i na volný prodej, kde ale bude omezený výběr," řekla majitelka podniku Petra Marcová. Nejlevnější chlebíček tam vyjde na 19 korun, ten nejdražší na 37.

V cukrárně Větrník, která připravuje také chlebíčky, se do práce musel zapojit i majitel Radim Řezáč. "Všichni, co mají ruce, tak dělají chlebíčky. Objednávek je více než loni a museli jsme je stopnout. Dnes (ve středu) jsme tu od šesti od rána a počítám, že budeme pracovat tak do desíti do večera. Na rezervacích máme kolem 3000 chlebíčků, ale lze si je koupit i v našich prodejnách. Očekáváme, že stejně jako každý rok tam budou fronty," konstatoval. Lidé zaplatí od 33 do 37 korun za kus.